Почему даже маленькая доза спиртовой настойки опасна для здоровья

Алкогольные настойки нередко воспринимаются как "натуральное лекарство", однако врачи предупреждают: их употребление может быть опасно для здоровья. Диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал, кому категорически противопоказаны такие средства и почему даже малые дозы спиртного нельзя считать безопасными.

Кому настойки запрещены

Прежде всего отказаться от спиртовых настоек должны люди с заболеваниями печени. Для них даже небольшие дозы алкоголя становятся серьёзной нагрузкой, ускоряя разрушение клеток органа и усугубляя течение болезни.

В группу риска входят и пациенты с хроническим панкреатитом, который склонен к частым обострениям. Алкоголь в этом случае может спровоцировать резкое ухудшение состояния и развитие осложнений.

Не менее опасны настойки при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, особенно при язвенной болезни. Спирт раздражает слизистую, усиливает воспаление и замедляет заживление повреждений.

"При обострении любого заболевания употребление алкогольных настоек не рекомендуется", — подчеркнул Поляков.

Почему "безопасных доз" не существует

Многие считают, что небольшое количество алкоголя может быть безвредным или даже полезным. Однако специалисты напоминают: с медицинской точки зрения, безопасной дозы спиртного не существует. Даже минимальные порции могут негативно сказаться на работе органов и вызвать обострение хронических заболеваний.

Итог

Алкогольные настойки нельзя рассматривать как безобидное средство для укрепления здоровья. При любых хронических болезнях их употребление несёт риск, а в период обострения категорически противопоказано. Оптимальный выбор — отказаться от подобных средств и обсудить со специалистом безопасные альтернативы.