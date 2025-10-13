Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Конфеты
Конфеты
© commons.wikimedia.org by Hans Lindqvist is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:13

Шоколад с сюрпризом: почему ликёрные конфеты нельзя считать безвредными

Врач Руслан Исаев объяснил, кому противопоказаны ликёрные конфеты

Многие взрослые считают ликёрные конфеты безобидным десертом, а шоколад с ромом или коньяком — просто гастрономическим удовольствием. Однако врачи напоминают: такие сладости не так просты, как кажутся. Несмотря на минимальное содержание этанола, определённые категории людей должны относиться к ним с осторожностью.

"Несмотря на то, что в некоторых сладостях есть алкоголь, содержание этанола там всё же минимальное", — заверил врач Руслан Исаев.

Он отметил, что доза спирта в одной конфете слишком мала, чтобы вызвать опьянение, однако полностью безопасными эти продукты назвать нельзя.

Почему алкоголь попадает в сладости

Добавление алкоголя в шоколад и десерты — не только способ подчеркнуть вкус, но и элемент кулинарной традиции. Коньяк, ром или ликёр придают изделиям аромат, делают начинку насыщеннее. Однако для приготовления используется настоящий этанол, пусть и в микроскопических количествах.

В среднем содержание спирта в одной ликёрной конфете не превышает 2-3%. Для сравнения: бокал вина содержит около 12%, а стопка водки — 40%. Тем не менее даже такие доли могут иметь значение для людей с особыми противопоказаниями.

Что происходит в организме после употребления

Когда человек съедает сладость с алкоголем, этанол быстро всасывается через слизистую рта и желудка. Для здорового взрослого организма микродоза не представляет опасности, но при частом употреблении возможна чувствительность к вкусу спиртного.

"Чтобы почувствовать опьянение, человеку пришлось бы съесть десятки, а то и сотни таких конфет, что почти невозможно. Но полностью безвредными их тоже не назовёшь", — говорит Исаев.

По словам специалиста, даже микродозы не стоит давать детям, беременным, а также людям с заболеваниями печени и желудочно-кишечного тракта.

Кому стоит отказаться от десертов с алкоголем

Категория Причина ограничения
Дети Слабая ферментная система, повышенная чувствительность к спирту
Беременные и кормящие Риск влияния этанола на плод и грудное молоко
Пациенты с болезнями печени Увеличение нагрузки на орган
Люди с заболеваниями ЖКТ Возможное раздражение слизистой
Бывшие зависимые Опасность психологического рецидива

Опасность для людей с алкогольной зависимостью

"Для людей, находящихся в ремиссии алкогольной зависимости, сладости с алкоголем могут представлять психологическую опасность", — уточнил Исаев.

Даже лёгкий запах или вкус спирта способен пробудить воспоминания и вызвать тягу. Врачи отмечают, что мозг зависимого человека реагирует не только на физическое поступление этанола, но и на сенсорные триггеры — аромат, вкус, текстуру.

"При систематическом употреблении может формироваться привычка к вкусу алкоголя, что снижает чувствительность к его вкусовым маркерам и может облегчить переход к реальному употреблению", — добавил врач.

Советы шаг за шагом

  1. Читайте состав на упаковке. Даже если на обёртке написано "конфеты с ликёром", уточните, содержится ли реальный спирт или лишь ароматизатор.

  2. Храните сладости отдельно. Если в доме есть дети или человек, проходящий реабилитацию от зависимости, не держите такие конфеты на виду.

  3. Не дарите их беременным и подросткам. Даже в подарок — лучше выбрать классический шоколад без добавок.

  4. Пробуйте альтернативы. Существуют десерты с вкусом рома или коньяка без алкоголя — они полностью безопасны.

  5. Следите за количеством. Несколько конфет не навредят здоровому взрослому, но систематическое употребление может привести к избыточному весу и формированию "привычного вкуса" спиртного.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Давать ликёрные конфеты ребёнку "для пробы".
    Последствие: Возможна тошнота, расстройство пищеварения и негативное восприятие вкуса.
    Альтернатива: Предложите шоколад с фруктовой начинкой или без сахара.

  • Ошибка: Дарить такие сладости людям, отказавшимся от алкоголя.
    Последствие: Риск срыва и возобновления зависимости.
    Альтернатива: Натуральные конфеты с орехами, мёдом или ягодами.

  • Ошибка: Полагать, что "чуть-чуть алкоголя" безвредно.
    Последствие: Постепенная потеря чувствительности к спирту и формирование толерантности.
    Альтернатива: Сладости с ароматами ликёра, но без этанола.

А что если алкоголь только во вкусе?

Некоторые производители используют ароматизаторы, имитирующие запах и вкус коньяка или рома, но без спиртовой основы. Такие десерты безопасны даже для тех, кто не переносит этанол. Отличить их можно по надписи на упаковке: "безалкогольные" или "ароматизатор идентичный натуральному".

Однако стоит помнить, что сладости всё равно содержат сахар и жиры. При частом употреблении они могут способствовать набору веса и проблемам с обменом веществ.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Роспотребнадзор напомнил, что даже съедобные грибы могут вызвать отравление сегодня в 5:16
Смертельный ужин под видом деликатеса: почему даже съедобные грибы опасны осенью

Грибы — не только деликатес, но и источник опасности. Как отличить безопасный урожай от ядовитого и что делать при первых признаках отравления?

Читать полностью » Эксперты объяснили, почему стресс вызывает боль в суставах и как уменьшить утомление глаз при работе за компьютером сегодня в 4:12
Глаза кричат, но без звука: как экраны медленно крадут зрение

Можно ли защитить глаза, если телефон постоянно в руках? Офтальмолог рассказывает, как уменьшить нагрузку на зрение и сохранить комфорт даже при активном использовании гаджетов.

Читать полностью » Алеся Клименко объяснила, что боль в суставах может быть проявлением скрытой депрессии сегодня в 3:48
Когда болят не суставы, а душа: тело подаёт сигнал, который мы не слышим

Когда суставы болят, но анализы в порядке, стоит задуматься: возможно, причина не в теле, а в душе. Почему депрессия способна маскироваться под физическую боль?

Читать полностью » Врач Павел Насников объединил опыт рентгенолога и кардиолога для точной диагностики сердца сегодня в 2:10
Слышит, как сердце говорит: врач, для которого УЗИ — не экран, а откровение

Как врач из Тюмени прошёл путь от рентгенолога до кардиолога и стал видеть сердце буквально изнутри — история Павла Насникова, где профессионализм соединён с преданностью делу.

Читать полностью » Врач Наталья Кролевец: умеренные упражнения во время беременности укрепляют сердце и снижают риск отёков сегодня в 1:14
Не отдых, а подготовка к чуду: почему беременность любит движение, а не покой

Почему лёгкие тренировки помогают будущим мамам чувствовать себя лучше и легче переносить беременность? Врач делится советами о том, как безопасно оставаться активной.

Читать полностью » Стоматолог Кристина Савостян рассказала, чем опасен ночной скрежет зубами и как его распознать сегодня в 0:30
Ночью тело спит, а зубы воюют: скрытая привычка, которая разрушает лицо и психику

Ночной скрежет зубами кажется безвредной особенностью, но за ним скрывается переутомление нервной системы. Что происходит с телом, когда бруксизм остаётся без внимания?

Читать полностью » Дерматолог Кэндис Спэнн: частота мытья головы зависит от типа волос и жирности кожи вчера в 23:33
Каждый день или раз в неделю? Дерматологи наконец поставили точку в спорах о мытье волос

Мыть голову каждый день или раз в неделю? Разбираемся, что об этом думают дерматологи, и как подобрать идеальный график ухода именно для вашего типа волос.

Читать полностью » Горячая вода и фен без термозащиты ускоряют вымывание цвета в два раза вчера в 23:25
Волосы сияют, как в рекламе, но ненадолго: почему цвет уходит быстрее, чем обещают краски

Чтобы сохранить цвет волос после окрашивания, следуйте простым шагам. Узнайте, какие методы ухода помогут продлить яркость оттенка на несколько недель.

Читать полностью »

Новости
Наука
Наночастичные панели имитируют солнечный спектр и защищают зрение — исследователи из Китая
Садоводство
Белая шелковица выдерживает морозы и подходит для средней полосы
Садоводство
Канна-лилии и георгины не переносят осеннюю посадку из-за чувствительных клубней
Садоводство
Учёные предупредили: без осенней обработки в саду выживают споры грибков и личинки вредителей
Технологии
Принц Гарри обвинил технологические корпорации в эксплуатации детей ради прибыли
Авто и мото
Специалисты Bosch заявили, что качественная подсветка эндоскопа повышает точность диагностики
Питомцы
Ветеринары назвали основные причины ночных криков у кошек: скука, голод и возрастные болезни
Спорт и фитнес
Врачи и тренеры: круговая тренировка помогает укрепить сердце и ускорить обмен веществ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet