Шоколад с сюрпризом: почему ликёрные конфеты нельзя считать безвредными

Многие взрослые считают ликёрные конфеты безобидным десертом, а шоколад с ромом или коньяком — просто гастрономическим удовольствием. Однако врачи напоминают: такие сладости не так просты, как кажутся. Несмотря на минимальное содержание этанола, определённые категории людей должны относиться к ним с осторожностью.

"Несмотря на то, что в некоторых сладостях есть алкоголь, содержание этанола там всё же минимальное", — заверил врач Руслан Исаев.

Он отметил, что доза спирта в одной конфете слишком мала, чтобы вызвать опьянение, однако полностью безопасными эти продукты назвать нельзя.

Почему алкоголь попадает в сладости

Добавление алкоголя в шоколад и десерты — не только способ подчеркнуть вкус, но и элемент кулинарной традиции. Коньяк, ром или ликёр придают изделиям аромат, делают начинку насыщеннее. Однако для приготовления используется настоящий этанол, пусть и в микроскопических количествах.

В среднем содержание спирта в одной ликёрной конфете не превышает 2-3%. Для сравнения: бокал вина содержит около 12%, а стопка водки — 40%. Тем не менее даже такие доли могут иметь значение для людей с особыми противопоказаниями.

Что происходит в организме после употребления

Когда человек съедает сладость с алкоголем, этанол быстро всасывается через слизистую рта и желудка. Для здорового взрослого организма микродоза не представляет опасности, но при частом употреблении возможна чувствительность к вкусу спиртного.

"Чтобы почувствовать опьянение, человеку пришлось бы съесть десятки, а то и сотни таких конфет, что почти невозможно. Но полностью безвредными их тоже не назовёшь", — говорит Исаев.

По словам специалиста, даже микродозы не стоит давать детям, беременным, а также людям с заболеваниями печени и желудочно-кишечного тракта.

Кому стоит отказаться от десертов с алкоголем