Похмелье или отравление: грань, за которой начинается опасность для жизни

Праздники, корпоративы, встречи с друзьями — всё это часто сопровождается бокалом вина или чего-то покрепче. Но далеко не каждый способен отличить обычное похмелье от состояния, которое уже угрожает жизни. Разобраться в разнице между ними помогает врач-нарколог Александр Галата из Жердевской ЦРБ.

"Состояния, связанные с употреблением алкоголя, проявляются по-разному. Похмелье наступает на следующий день после употребления значительной дозы алкоголя. Оно связано с обезвоживанием и интоксикацией продуктами распада этанола. Человек мучается от головной боли, жажды, слабости в конечностях. Могут появляться тошнота и рвота", — пояснил врач-нарколог Александр Галата.

Похмелье и абстиненция — что происходит с организмом

Обычное похмелье — результат того, что организм пытается избавиться от токсинов, появившихся после переработки алкоголя. Этанол распадается в печени до ацетальдегида — вещества, вызывающего головную боль, тошноту, слабость и раздражительность. Пока печень не переработает его, человек ощущает дискомфорт.

Побороть такое состояние можно простыми мерами: пить больше воды, спать, восстанавливать баланс электролитов, употреблять лёгкую пищу, богатую витаминами группы B. Нередко помогает и тёплый душ, свежий воздух, контрастное умывание.

Но абстиненция, или синдром отмены, у людей с алкогольной зависимостью проявляется сильнее. Она сопровождается дрожью, бессонницей, раздражительностью, тревожностью, потливостью, а иногда — галлюцинациями и судорогами. Это уже не просто похмелье, а признак сформировавшейся зависимости, требующей наблюдения врача.

Чем отравление отличается от похмелья

Алкогольное отравление — совсем другое состояние. Оно наступает, когда концентрация этанола в крови превышает допустимые пределы. Особенно опасны случаи употребления суррогатных напитков — технических жидкостей, настоек, подделок под бренды.

"Если у человека появился хотя бы один из признаков отравления алкоголем и его суррогатами, следует как можно быстрее вызвать бригаду скорой помощи", — предупредил врач-нарколог Александр Галата.

Таблица "Похмелье против отравления"