Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:08

Похмелье или отравление: грань, за которой начинается опасность для жизни

Праздники, корпоративы, встречи с друзьями — всё это часто сопровождается бокалом вина или чего-то покрепче. Но далеко не каждый способен отличить обычное похмелье от состояния, которое уже угрожает жизни. Разобраться в разнице между ними помогает врач-нарколог Александр Галата из Жердевской ЦРБ.

"Состояния, связанные с употреблением алкоголя, проявляются по-разному. Похмелье наступает на следующий день после употребления значительной дозы алкоголя. Оно связано с обезвоживанием и интоксикацией продуктами распада этанола. Человек мучается от головной боли, жажды, слабости в конечностях. Могут появляться тошнота и рвота", — пояснил врач-нарколог Александр Галата.

Похмелье и абстиненция — что происходит с организмом

Обычное похмелье — результат того, что организм пытается избавиться от токсинов, появившихся после переработки алкоголя. Этанол распадается в печени до ацетальдегида — вещества, вызывающего головную боль, тошноту, слабость и раздражительность. Пока печень не переработает его, человек ощущает дискомфорт.

Побороть такое состояние можно простыми мерами: пить больше воды, спать, восстанавливать баланс электролитов, употреблять лёгкую пищу, богатую витаминами группы B. Нередко помогает и тёплый душ, свежий воздух, контрастное умывание.

Но абстиненция, или синдром отмены, у людей с алкогольной зависимостью проявляется сильнее. Она сопровождается дрожью, бессонницей, раздражительностью, тревожностью, потливостью, а иногда — галлюцинациями и судорогами. Это уже не просто похмелье, а признак сформировавшейся зависимости, требующей наблюдения врача.

Чем отравление отличается от похмелья

Алкогольное отравление — совсем другое состояние. Оно наступает, когда концентрация этанола в крови превышает допустимые пределы. Особенно опасны случаи употребления суррогатных напитков — технических жидкостей, настоек, подделок под бренды.

"Если у человека появился хотя бы один из признаков отравления алкоголем и его суррогатами, следует как можно быстрее вызвать бригаду скорой помощи", — предупредил врач-нарколог Александр Галата.

Таблица "Похмелье против отравления"

Признак Похмелье Алкогольное отравление
Сознание Ясное, но усталость Спутанность, потеря ориентации
Дыхание Нормальное Затруднённое, поверхностное
Давление Обычно стабильное Может резко падать
Температура Норма или слегка повышена Часто понижена
Рвота Однократная, с облегчением Неукротимая, без улучшения
Кожа Бледная, потная Синюшная, холодная
Опасность Маловероятна Реальна угроза жизни

Советы шаг за шагом: что делать после злоупотребления

  1. Пить воду. Минеральная или подсоленная помогает восстановить электролиты.

  2. Сон и отдых. Организм лучше всего восстанавливается во сне.

  3. Питание. Овсянка, бульон, бананы, кисломолочные продукты помогают печени и желудку.

  4. Контрастный душ. Улучшает кровообращение и помогает взбодриться.

  5. Витамины группы B и C. Поддерживают обмен веществ.

  6. Избегать кофе и энергетиков. Они повышают нагрузку на сердце.

  7. Физическая активность — позже. Дайте телу время на восстановление.

А что если отравление уже произошло?

При подозрении на отравление важно действовать быстро. До приезда скорой:

  • Уложите пострадавшего на бок.

  • Освободите дыхательные пути.

  • Не давайте есть или пить.

  • Если человек в сознании — можно промыть желудок тёплой водой, но только при лёгком отравлении.

Когда речь идёт о суррогатах (технические жидкости, метанол), каждая минута решает судьбу. Метанол и его производные разрушают зрительный нерв и могут привести к слепоте даже при малых дозах.

Мифы и правда об алкоголе

Миф 1. Пиво или вино безопаснее крепкого алкоголя.
Правда. Важен не напиток, а количество чистого этанола. Отравиться можно и вином, если переборщить.

Миф 2. Активированный уголь спасает при любом отравлении.
Правда. Он не работает против метанола и технических жидкостей.

Миф 3. Алкоголь помогает согреться.
Правда. Он расширяет сосуды, создавая иллюзию тепла, но температура тела при этом падает.

Частые вопросы

Как понять, что это отравление, а не похмелье?
Если появляются судороги, спутанность сознания, проблемы с дыханием, синюшность кожи — это отравление.

Что делать, если человек потерял сознание?
Проверить дыхание, уложить на бок, немедленно вызвать скорую помощь.

Можно ли лечить алкогольное отравление дома?
Нет. Любая потеря ориентации, рвота без облегчения или судороги требуют медицинской помощи.

Как избежать отравления?
Не употреблять сомнительные напитки, не смешивать разные виды алкоголя, соблюдать умеренность и не пить натощак.

