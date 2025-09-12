Напиток веселья становится причиной агрессии и несчастий

Неделя сокращения потребления алкоголя в Подмосковье стала поводом для просветительских встреч о рисках злоупотребления спиртным. В рамках акции врач-нарколог и психиатр Луховицкой больницы Александр Скунцев провел лекцию для сотрудников и осужденных исправительного учреждения, где подробно рассказал о последствиях употребления алкоголя.

Как алкоголь влияет на мозг

По словам специалиста, спиртные напитки в первую очередь разрушают "думающую" часть мозга. Алкоголь относится к нейродепрессантам — веществам, которые угнетают активность нервной системы и снижают поступление кислорода к клеткам мозга.

"Алкоголь относится к нейродепрессантам — веществам, которые ухудшают деятельность центров мозга, уменьшая поступление кислорода", — отметил Скунцев.

Это приводит к снижению концентрации, нарушению координации движений, рассеянности и трудностям в принятии решений.

Последствия для организма

Спиртное оказывает комплексное негативное воздействие. Оно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, перегружает печень, ослабляет мышцы и снижает половую функцию. Постепенное разрушение клеток приводит и к психическим нарушениям — от депрессий до агрессивного поведения.

Социальные и правовые аспекты

Помимо медицинских последствий, врач подчеркнул и социально-правовую сторону вопроса. Алкогольное или наркотическое опьянение влечет за собой не только угрозу здоровью, но и юридическую ответственность. Медицинское освидетельствование в таких случаях становится важным инструментом для предотвращения правонарушений и защиты общества.

Итог

Лекция напомнила участникам акции: злоупотребление алкоголем не только разрушает здоровье, но и отражается на социальной жизни человека. Отказ от спиртного или его разумное ограничение — шаг к сохранению ясного ума, крепкого здоровья и социальной стабильности.