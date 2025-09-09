Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алкотестер и безалкогольные напитки в машине
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опубликована сегодня в 10:48

Как мифы об отрезвлении превращаются в уголовное дело за рулём

Наркологи рассказали, как капельницы помогают ускорить детоксикацию после алкоголя

Управление автомобилем в нетрезвом виде остаётся одной из самых опасных и строго наказываемых ошибок водителей. Закон не допускает исключений: за нарушение предусмотрен штраф в 45 тысяч рублей, лишение прав на два года, а при повторных случаях — даже уголовное наказание.

Почему "народные методы" не работают

В интернете можно встретить множество советов о том, как якобы быстро протрезветь. Однако врачи предупреждают: большинство таких рекомендаций не только бесполезны, но и могут быть опасны.

• Приём нашатырного спирта не снижает концентрацию алкоголя в крови и крайне токсичен для организма.
• Промывание желудка помогает только в первые минуты после выпитого, но не влияет на спирт, уже попавший в кровь.
• Сорбенты, включая активированный уголь, частично уменьшают нагрузку на печень и ЖКТ, но не ускоряют процесс отрезвления.

Реальные сроки выведения

Как отметил врач-нарколог, в среднем организму требуется от 12 до 14 часов, чтобы полностью избавиться от алкоголя. Скорость зависит от дозы, массы тела, состояния печени и других факторов.

В условиях стационара процесс можно ускорить с помощью капельницы, однако этот метод подходит не всем и требует медицинского наблюдения.

Как снизить риски

Главная рекомендация специалистов проста: если на утро запланирована поездка, лучше вовсе отказаться от алкоголя накануне. Это поможет не только избежать штрафов и лишения прав, но и сохранить здоровье и жизнь — свою и окружающих.

