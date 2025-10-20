Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:44

Алкоголь и рак связаны напрямую: врачи объяснили, как спиртное повреждает ДНК

Учёные давно установили статистическую связь между употреблением алкоголя и развитием злокачественных опухолей. Однако механизмы, через которые спиртное вызывает повреждение клеток и рост раковых образований, до сих пор остаются предметом активных исследований.

В рамках недели борьбы с раком молочной железы врач-нарколог Областной наркологической больницы Валерия Тактаева рассказала, как именно алкоголь может запускать генетические процессы, способствующие развитию онкологических заболеваний.

"Ацетальдегид, продукт метаболизма алкоголя, способен повреждать ДНК в стволовых клетках крови. Эти повреждения изменяют структуру хромосом и последовательность ДНК, что может способствовать развитию рака", — пояснила врач-нарколог Валерия Тактаева.

Как алкоголь воздействует на клетки

Когда алкоголь попадает в организм, печень расщепляет его до ацетальдегида — токсичного соединения, которое вызывает воспаление и повреждение клеточных структур.

Если ацетальдегид не успевает нейтрализоваться ферментами, он встраивается в ДНК, нарушая работу генов, ответственных за деление и восстановление клеток. Повреждения накапливаются, и в какой-то момент организм теряет способность контролировать рост мутировавших клеток — начинается онкологический процесс.

Этап Что происходит Последствие
1. Расщепление алкоголя Образуется ацетальдегид Повреждение клеток печени и крови
2. Воздействие на ДНК Нарушается структура хромосом Мутации в генах
3. Сбои в делении клеток Ошибки в восстановлении тканей Повышенный риск злокачественных опухолей

"Такие изменения могут приводить к раку груди, кишечника, печени, желудка и поджелудочной железы", — уточнила Тактаева.

Почему женщины особенно уязвимы

По данным Всемирной организации здравоохранения, даже небольшие дозы алкоголя увеличивают риск рака молочной железы. У женщин метаболизм этанола происходит медленнее, чем у мужчин, поэтому токсическое воздействие ацетальдегида длится дольше.

Кроме того, спиртное повышает уровень эстрогенов - гормонов, стимулирующих рост клеток в тканях груди. Это создаёт благоприятную среду для мутаций и увеличивает вероятность опухолевых изменений.

Мифы и правда

Миф: Небольшие дозы алкоголя полезны для сосудов.
Правда: Даже минимальное количество этанола увеличивает риск мутаций ДНК.

Миф: Женщины до 40 лет не подвержены риску рака груди.
Правда: Он может развиться в любом возрасте, особенно при наследственной предрасположенности.

Миф: Алкоголь "не влияет" на женские гормоны.
Правда: Он повышает уровень эстрогенов, провоцируя рост опухолевых клеток.

Интересные факты

  1. По данным ВОЗ, алкоголь связан с более чем 7 видами рака, включая рак груди и печени.

  2. Женщины, употребляющие даже один бокал вина в день, имеют на 9-12% выше риск рака молочной железы.

  3. Генетические мутации, вызванные ацетальдегидом, могут сохраняться десятилетиями.

Исторический контекст

Ещё в 1970-х годах медики отмечали, что женщины, регулярно употребляющие спиртное, чаще сталкиваются с опухолями груди. Однако прямое подтверждение причинно-следственной связи появилось только в 2000-х, когда были изучены механизмы воздействия ацетальдегида на ДНК. Сегодня мировое медицинское сообщество однозначно утверждает: безопасных доз алкоголя не существует, особенно для женщин.

