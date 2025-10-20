Алкоголь и рак связаны напрямую: врачи объяснили, как спиртное повреждает ДНК

Учёные давно установили статистическую связь между употреблением алкоголя и развитием злокачественных опухолей. Однако механизмы, через которые спиртное вызывает повреждение клеток и рост раковых образований, до сих пор остаются предметом активных исследований.

В рамках недели борьбы с раком молочной железы врач-нарколог Областной наркологической больницы Валерия Тактаева рассказала, как именно алкоголь может запускать генетические процессы, способствующие развитию онкологических заболеваний.

"Ацетальдегид, продукт метаболизма алкоголя, способен повреждать ДНК в стволовых клетках крови. Эти повреждения изменяют структуру хромосом и последовательность ДНК, что может способствовать развитию рака", — пояснила врач-нарколог Валерия Тактаева.

Как алкоголь воздействует на клетки

Когда алкоголь попадает в организм, печень расщепляет его до ацетальдегида — токсичного соединения, которое вызывает воспаление и повреждение клеточных структур.

Если ацетальдегид не успевает нейтрализоваться ферментами, он встраивается в ДНК, нарушая работу генов, ответственных за деление и восстановление клеток. Повреждения накапливаются, и в какой-то момент организм теряет способность контролировать рост мутировавших клеток — начинается онкологический процесс.