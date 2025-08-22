Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Раковые клетки
Раковые клетки
© https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer) is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:30

Семь видов рака, которые провоцирует алкоголь

Андрей Терешин: даже малые дозы алкоголя повышают риск онкологических заболеваний

Многие уверены, что "пара бокалов вина” не принесёт вреда здоровью. Но врачи уверяют: даже минимальные дозы алкоголя запускают клеточные процессы, которые повышают риск онкологических заболеваний.

Что заявили в Минздраве Пензенской области

В рамках недели отказа от алкоголя Андрей Терешин, заместитель главного врача по хирургической части Областного онкодиспансера, предупредил:

"Алкоголь — главный канцероген, провоцирующий сразу семь видов злокачественных опухолей".

Речь идёт о раке:

  • полости рта,
  • гортани,
  • ротоглотки,
  • пищевода,
  • печени,
  • толстого кишечника,
  • молочной железы (у женщин).

Особенно часто поражаются молочная железа у женщин и толстая кишка у мужчин.

Почему алкоголь опасен даже в малых дозах

Виновник — этанол, который содержится во всех без исключения алкогольных напитках, включая вино и пиво:

  • повреждает клетки и делает их уязвимыми для перерождения;
  • у женщин нарушает гормональный баланс, ускоряя клеточное деление — это увеличивает риск развития рака груди;
  • усиливает канцерогенное действие табака (опасное сочетание).

Важно: риск присутствует даже при низком уровне потребления. Чем больше выпито — тем он выше.

Например:

  • 4 бокала вина в день → риск рака груди ↑ на 50%
  • 8 бокалов → риск ↑ на 130%

Хорошая новость: эффект обратимый

Чем меньше алкоголя — тем ниже риск.

По данным Андрея Терешина:

  • отказ от алкоголя снижает риск рака груди на 25%;
  • риск рака простаты уменьшается на 60%;
  • вероятность опухолей печени, пищевода и горла снижается в 2 раза, даже если просто уменьшить крепость или частоту употребления.

"Поэтому отказ от алкоголя — это и первичная профилактика рака", — подчеркнул врач.

