Семь видов рака, которые провоцирует алкоголь

Многие уверены, что "пара бокалов вина” не принесёт вреда здоровью. Но врачи уверяют: даже минимальные дозы алкоголя запускают клеточные процессы, которые повышают риск онкологических заболеваний.

Что заявили в Минздраве Пензенской области

В рамках недели отказа от алкоголя Андрей Терешин, заместитель главного врача по хирургической части Областного онкодиспансера, предупредил:

"Алкоголь — главный канцероген, провоцирующий сразу семь видов злокачественных опухолей".

Речь идёт о раке:

полости рта,

гортани,

ротоглотки,

пищевода,

печени,

толстого кишечника,

молочной железы (у женщин).

Особенно часто поражаются молочная железа у женщин и толстая кишка у мужчин.

Почему алкоголь опасен даже в малых дозах

Виновник — этанол, который содержится во всех без исключения алкогольных напитках, включая вино и пиво:

повреждает клетки и делает их уязвимыми для перерождения;

у женщин нарушает гормональный баланс, ускоряя клеточное деление — это увеличивает риск развития рака груди;

усиливает канцерогенное действие табака (опасное сочетание).

Важно: риск присутствует даже при низком уровне потребления. Чем больше выпито — тем он выше.

Например:

4 бокала вина в день → риск рака груди ↑ на 50%

8 бокалов → риск ↑ на 130%

Хорошая новость: эффект обратимый

Чем меньше алкоголя — тем ниже риск.

По данным Андрея Терешина:

отказ от алкоголя снижает риск рака груди на 25%;

риск рака простаты уменьшается на 60%;

вероятность опухолей печени, пищевода и горла снижается в 2 раза, даже если просто уменьшить крепость или частоту употребления.