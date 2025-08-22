Семь видов рака, которые провоцирует алкоголь
Многие уверены, что "пара бокалов вина” не принесёт вреда здоровью. Но врачи уверяют: даже минимальные дозы алкоголя запускают клеточные процессы, которые повышают риск онкологических заболеваний.
Что заявили в Минздраве Пензенской области
В рамках недели отказа от алкоголя Андрей Терешин, заместитель главного врача по хирургической части Областного онкодиспансера, предупредил:
"Алкоголь — главный канцероген, провоцирующий сразу семь видов злокачественных опухолей".
Речь идёт о раке:
- полости рта,
- гортани,
- ротоглотки,
- пищевода,
- печени,
- толстого кишечника,
- молочной железы (у женщин).
Особенно часто поражаются молочная железа у женщин и толстая кишка у мужчин.
Почему алкоголь опасен даже в малых дозах
Виновник — этанол, который содержится во всех без исключения алкогольных напитках, включая вино и пиво:
- повреждает клетки и делает их уязвимыми для перерождения;
- у женщин нарушает гормональный баланс, ускоряя клеточное деление — это увеличивает риск развития рака груди;
- усиливает канцерогенное действие табака (опасное сочетание).
Важно: риск присутствует даже при низком уровне потребления. Чем больше выпито — тем он выше.
Например:
- 4 бокала вина в день → риск рака груди ↑ на 50%
- 8 бокалов → риск ↑ на 130%
Хорошая новость: эффект обратимый
Чем меньше алкоголя — тем ниже риск.
По данным Андрея Терешина:
- отказ от алкоголя снижает риск рака груди на 25%;
- риск рака простаты уменьшается на 60%;
- вероятность опухолей печени, пищевода и горла снижается в 2 раза, даже если просто уменьшить крепость или частоту употребления.
"Поэтому отказ от алкоголя — это и первичная профилактика рака", — подчеркнул врач.
