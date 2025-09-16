Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бокал красного вина и виноград в тёплой обстановке
Бокал красного вина и виноград в тёплой обстановке
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:10

Напиток для отдыха, который разрушает сосуды и ускоряет старение

Врач-дерматовенеролог Николашин рассказал, как алкоголь ускоряет старение кожи

Алкоголь часто воспринимается как привычный элемент отдыха, однако его воздействие на организм оказывается куда серьёзнее, чем принято считать. Даже умеренные дозы способны запускать процессы, которые постепенно отражаются на внешности и здоровье.

Как алкоголь меняет внешность

Кратковременные, но интенсивные запои оставляют следы буквально на лице: отёки, воспалённые глаза, землистый оттенок кожи. При регулярном употреблении изменения становятся более заметными — кожа теряет свежесть, появляются морщины, лишний вес и покраснения.

"Короткие, но интенсивные запои вызывают отеки и воспаленные глаза. Хроническое употребление алкоголя ухудшает кожу, вызывает лишний вес и ранние морщины", — отметил врач-дерматовенеролог Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Александр Николашин.

Алкоголь ослабляет сосуды, нарушает координацию и осанку, провоцирует акне и розацеа, замедляет процессы заживления и разрушает коллаген. Уже через месяц регулярного употребления кожа становится сухой, тусклой, теряет эластичность.

Долгосрочные последствия

При длительном злоупотреблении нарушается обмен веществ, организм теряет влагу и необходимые питательные вещества. Это не только ускоряет старение, но и создаёт риск серьёзных заболеваний, вплоть до необратимых изменений в работе органов.

Мифы и правда

  1. Миф: бокал вина в день полезен для сердца.
    Правда: даже небольшие дозы влияют на сосуды и кожу, повышая риск хронических болезней.

  2. Миф: алкоголь помогает расслабиться и улучшает сон.
    Правда: сон становится поверхностным, а утреннее самочувствие ухудшается.

  3. Миф: вреден только крепкий алкоголь.
    Правда: пиво и коктейли при регулярном употреблении также вызывают ожирение и старение кожи.

Когда стоит обратиться за помощью

Если алкоголь перестаёт быть лишь частью праздников и становится привычным способом расслабления, важно задуматься о консультации специалиста. Своевременная помощь нарколога, психолога или терапевта может предотвратить тяжёлые последствия.

А что если отказаться?

Отказ от алкоголя запускает обратные процессы: кожа постепенно восстанавливает тонус, уменьшаются отёки, нормализуется вес, возвращается энергия. Уже через несколько недель заметны улучшения в цвете лица и общем самочувствии.

Заключение

Алкоголь разрушает не только здоровье, но и внешность. Организм платит за каждую выпитую рюмку ускоренным старением, проблемами с сосудами и дефицитом жизненных ресурсов. Отказ и профессиональная поддержка позволяют восстановить баланс и вернуть молодость коже и телу.

