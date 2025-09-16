Напиток для отдыха, который разрушает сосуды и ускоряет старение
Блогер Марьяна делится опытом перехода на ранний подъем без будильника. Её секрет - набор простых ежедневных привычек и умные устройства. Как настроить биоритмы?Читать полностью » вчера в 18:05
Тренды верхней одежды на осень 2025: от утилитарной фермерской куртки до дерзкого животного принта. Выбор ткани, фасона и советы стилистов. Всё, что нужно знать о модных куртках сезона!Читать полностью » вчера в 18:04
Почему многие люди просыпаются в три часа ночи? Психология и духовные традиции предлагают разные объяснения — и оба взгляда заслуживают внимания.Читать полностью » вчера в 17:21
Два суперфуда, которые борются за место на вашей кухне. Узнайте, чем отличаются чиа и лен, и какой продукт подойдёт именно вам.Читать полностью » вчера в 17:06
Исследование показало: пропуск ужина в рамках схемы 16:8 может значительно улучшить здоровье. Узнайте, какие еще аспекты важны для вас!Читать полностью » вчера в 16:05
Волосы с возрастом меняются, но есть способы сохранить их красоту и здоровье. Узнайте, что реально помогает, а что лишь миф.Читать полностью » вчера в 16:03
Узнайте, какие 5 ключевых продуктов подарят вашей коже и волосам здоровье и сияние. Правильное питание — залог красоты. Откройте для себя секреты здоровья.Читать полностью » вчера в 15:59
Боль в спине может сигнализировать о серьёзных проблемах. Невролог Пётр Соков делится важной информацией и простым тестом на здоровье позвоночника.Читать полностью »