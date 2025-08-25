Алкогольный эффект: человек перестаёт узнавать самого себя

Многие уверены, что небольшое количество алкоголя помогает расслабиться. Однако, по словам врача-психиатра Самарской областной клинической психиатрической больницы Сергея Царева, регулярное употребление спиртного может серьёзно нарушить работу головного мозга и привести к изменениям личности.

Что происходит при редком употреблении

Если человек выпивает время от времени, у него могут временно снизиться концентрация внимания, ухудшиться память или замедлиться реакция. Эти симптомы носят кратковременный характер и проходят самостоятельно.

Чем опасно регулярное распитие алкоголя

При постоянном употреблении спиртного происходят стойкие изменения в мозге. Врач предупреждает, что человек может столкнуться с:

нарушением внимания;

ухудшением памяти;

замедлением мышления;

повышенной раздражительностью и эмоциональной нестабильностью;

искажённым восприятием себя и своих поступков.

Со временем это приводит к настоящему изменению личности.

Кому алкоголь особенно вреден

Люди, страдающие тревожными расстройствами или депрессией, часто пытаются "снять напряжение" спиртным. Но в итоге получают обратный эффект: состояние ухудшается, появляется угнетённость и чувство безысходности.

Алкоголь не решает проблему, а усиливает её.