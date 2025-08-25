Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бокал красного вина и виноград в тёплой обстановке
Бокал красного вина и виноград в тёплой обстановке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:01

Алкогольный эффект: человек перестаёт узнавать самого себя

Психиатр Сергей Царев: регулярное употребление алкоголя вызывает изменения личности

Многие уверены, что небольшое количество алкоголя помогает расслабиться. Однако, по словам врача-психиатра Самарской областной клинической психиатрической больницы Сергея Царева, регулярное употребление спиртного может серьёзно нарушить работу головного мозга и привести к изменениям личности.

Что происходит при редком употреблении

Если человек выпивает время от времени, у него могут временно снизиться концентрация внимания, ухудшиться память или замедлиться реакция. Эти симптомы носят кратковременный характер и проходят самостоятельно.

Чем опасно регулярное распитие алкоголя

При постоянном употреблении спиртного происходят стойкие изменения в мозге. Врач предупреждает, что человек может столкнуться с:

  • нарушением внимания;
  • ухудшением памяти;
  • замедлением мышления;
  • повышенной раздражительностью и эмоциональной нестабильностью;
  • искажённым восприятием себя и своих поступков.

Со временем это приводит к настоящему изменению личности.

Кому алкоголь особенно вреден

Люди, страдающие тревожными расстройствами или депрессией, часто пытаются "снять напряжение" спиртным. Но в итоге получают обратный эффект: состояние ухудшается, появляется угнетённость и чувство безысходности.

Алкоголь не решает проблему, а усиливает её.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чипсы каждый день: 3 шокирующих последствия для сердца сегодня в 7:04

Скажи нет чипсам: как этот популярный продукт влияет на твою поджелудочную железу

Ежедневное употребление чипсов смертельно опасно для сердца и сосудов. Врач-гастроэнтеролог рассказала о вредных компонентах, повышенном содержании соли и риске развития рака. Узнайте, как этот популярный снек влияет на ваш организм.

Читать полностью » Главврач Чистопольской ЦРБ Ильдар Ханифов сделал прививку от гриппа и пневмококка сегодня в 0:32

Кому осенью особенно нужна прививка от гриппа

Главврач Чистопольской ЦРБ стал одним из первых, кто привился от гриппа и пневмококка. Он напоминает, что вакцинация защищает не только самого человека, но и его близких, особенно в группах риска.

Читать полностью » Невролог Чен назвал инсульт и кровотечение возможными последствиями сдержанного чиха вчера в 23:23

Почему чих лучше не сдерживать: объяснение, которое может спасти жизнь

Невролог из США объяснил, почему сдерживать чихание опасно для жизни. Давление выше, чем в автомобильных шинах, может привести к инсульту.

Читать полностью » Витамин D признан ключевым для здоровья женщин старше 60 лет вчера в 23:23

Кости прочнее стали, иммунитет на высоте: какой витамин женщины после 60 должны принимать как лекарство

Витамин D после 60 лет — ключ к здоровью костей, мышц и иммунитета у женщин. Диетологи объясняют, почему его дефицит опасен при менопаузе, и как восполнить норму с помощью питания и добавок.

Читать полностью » Учёные выяснили: витамин D способен замедлять биологическое старение вчера в 22:19

Обычный витамин, который продлевает молодость: исследование длиной в пять лет показало удивительные результаты

Крупное исследование VITAL доказало: ежедневный прием витамина D замедляет укорочение теломер, сохраняя биологическую молодость. Особенно важен для женщин старше 60 лет — защита костей, мышц и иммунитета.

Читать полностью » Врач Сухарева назвала опасности тартара из сырого мяса и рыбы вчера в 22:01

Блюдо для гурманов или подарок гельминтам: две стороны тартара

Тартар из рыбы или мяса выглядит изысканно, но может таить опасность. Врач объяснила, какой вариант безопаснее и почему стоит быть осторожным.

Читать полностью » Три основные причины и триггера головных болей вчера в 21:10

Ваша головная боль — это сигнал о чем-то серьезном: эти причины важно знать

Головная боль — это сигнал организма о неблагополучии. Узнайте о ключевых причинах и тревожных симптомах, когда стоит обращаться к врачу.

Читать полностью » Врач-эндокринолог Наталья Балашова назвала продукты для здоровья кожи и волос вчера в 20:06

Секрет сияющей кожи: как белок и вода работают на вашу красоту

Узнайте, как белок, витамины и правильная гидратация влияют на сияющую кожу и густые волосы. Откройте для себя секреты красоты от врачей.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Врачи-ветеринары назвали особенности ухода за собакой в разные периоды жизни
Дом

Личный опыт: как я работал из спальни и боролся с прокрастинацией
Авто и мото

ГАИ разъяснила, можно ли ездить днём с противотуманками вместо ближнего света
Наука и технологии

Ученые выяснили, как соцсети влияют на когнитивные функции: ключевые выводы
Еда

Рецепт салата Оливье с курицей и йогуртом вместо майонеза
Авто и мото

Незаконный тюнинг в России: какие штрафы и лишения прав грозят водителям
Еда

Приготовление куриного филе в аэрогриле
Спорт и фитнес

Исследование Journal of Osteopathic Medicine: для деформации IT band нужно 900 кг давления
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru