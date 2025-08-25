Алкогольный эффект: человек перестаёт узнавать самого себя
Многие уверены, что небольшое количество алкоголя помогает расслабиться. Однако, по словам врача-психиатра Самарской областной клинической психиатрической больницы Сергея Царева, регулярное употребление спиртного может серьёзно нарушить работу головного мозга и привести к изменениям личности.
Что происходит при редком употреблении
Если человек выпивает время от времени, у него могут временно снизиться концентрация внимания, ухудшиться память или замедлиться реакция. Эти симптомы носят кратковременный характер и проходят самостоятельно.
Чем опасно регулярное распитие алкоголя
При постоянном употреблении спиртного происходят стойкие изменения в мозге. Врач предупреждает, что человек может столкнуться с:
- нарушением внимания;
- ухудшением памяти;
- замедлением мышления;
- повышенной раздражительностью и эмоциональной нестабильностью;
- искажённым восприятием себя и своих поступков.
Со временем это приводит к настоящему изменению личности.
Кому алкоголь особенно вреден
Люди, страдающие тревожными расстройствами или депрессией, часто пытаются "снять напряжение" спиртным. Но в итоге получают обратный эффект: состояние ухудшается, появляется угнетённость и чувство безысходности.
Алкоголь не решает проблему, а усиливает её.
