Алкоголь и гормоны: сочетание, которое превращает лечение в опасность

Гормональные препараты часто становятся необходимой частью терапии при различных нарушениях в работе организма. Они регулируют деятельность внутренних органов, отвечают за обмен веществ, половую функцию и общее развитие. Однако сочетание таких средств с алкоголем может привести к непредсказуемым и крайне опасным последствиям.

Почему нельзя совмещать гормоны и алкоголь

Главный эндокринолог Пензенской области Екатерина Князькина пояснила, что спиртное вмешивается в работу гормональной системы, нарушая естественный баланс.

"Алкоголь может стимулировать или чрезмерно угнетать продуцирование различных гормонов. После употребления алкоголя в крови активно образуется кортизол, гормон стресса, что может вызвать депрессию, панические атаки и тревожность", — поясняет врач.

Таким образом, спиртное способно нивелировать эффект терапии и одновременно усиливать нагрузку на нервную систему.

Последствия для женщин

Женский организм особенно чувствителен к подобному сочетанию. Употребление алкоголя на фоне гормональной терапии может привести к:

• изменению фигуры и появлению мужских черт;

• огрубению голоса;

• набору веса;

• усиленному росту волос на лице и теле.

Кроме того, возрастает риск нарушений работы щитовидной железы.

Последствия для мужчин

У мужчин ситуация не менее опасна: возможно снижение либидо, развитие проблем с репродуктивной системой и даже формирование жировых отложений по "женскому" типу. Всё это связано с тем, что алкоголь и гормональные препараты вместе искажают нормальные механизмы регуляции.

Влияние на организм в целом

Гормоны контролируют практически все системы: рост, обмен веществ, половую функцию, интеллектуальное и физическое развитие. Алкоголь в сочетании с терапией может нанести вред каждой из этих сфер, сводя на нет лечение и провоцируя новые проблемы.

Особый риск — гормональные контрацептивы

Отдельное внимание врач обращает на сочетание спиртного и гормональных контрацептивов. В таких случаях повышается вероятность нежелательной беременности, что делает ситуацию особенно опасной для женщин.