Алкоголь рвёт сердце на части: даже редкие застолья могут обернуться бедой

Алкоголь для многих ассоциируется с отдыхом и праздниками, но его влияние на организм далеко не безобидно. Врачи всё чаще подчеркивают: регулярное или чрезмерное употребление спиртного несёт серьёзную угрозу для сердца и сосудов. Даже "умеренные дозы" способны увеличить риск развития опасных заболеваний.

"Отказ от спиртного является шагом к улучшению качества жизни и предотвращению серьезных заболеваний", — сказала заместитель главного врача Самарского областного клинического наркологического диспансера Эмма Рогова.

Сердце и алкоголь: опасное сочетание

Согласно медицинской статистике, сердечно-сосудистые болезни занимают первое место среди причин смертности населения. Алкоголь напрямую связан с ростом этих заболеваний. Даже эпизодическое употребление может спровоцировать проблемы, а регулярное злоупотребление многократно усиливает угрозу.

Наркологи отмечают: алкоголь способствует развитию артериальной гипертензии, нарушений ритма сердца, желудочковых аритмий. Одним из опасных последствий становится алкогольная кардиомиопатия — повреждение сердечной мышцы, которое может закончиться сердечной недостаточностью.

Синдром "праздничного сердца"

Есть особое явление, известное как "holiday heart syndrome". Оно проявляется у людей, которые не имеют хронических сердечных заболеваний, но после чрезмерного употребления алкоголя сталкиваются с нарушениями ритма. Чаще всего это происходит после застолий, корпоративов и праздников, когда за короткое время выпивается значительное количество спиртного.

Сравнение: умеренное и избыточное потребление