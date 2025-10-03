Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Алкоголь
Алкоголь
© freepik.com by rawpixel.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:10

Алкоголь рвёт сердце на части: даже редкие застолья могут обернуться бедой

Нарколог Эмма Рогова: отказ от алкоголя снижает риск сердечных болезней

Алкоголь для многих ассоциируется с отдыхом и праздниками, но его влияние на организм далеко не безобидно. Врачи всё чаще подчеркивают: регулярное или чрезмерное употребление спиртного несёт серьёзную угрозу для сердца и сосудов. Даже "умеренные дозы" способны увеличить риск развития опасных заболеваний.

"Отказ от спиртного является шагом к улучшению качества жизни и предотвращению серьезных заболеваний", — сказала заместитель главного врача Самарского областного клинического наркологического диспансера Эмма Рогова.

Сердце и алкоголь: опасное сочетание

Согласно медицинской статистике, сердечно-сосудистые болезни занимают первое место среди причин смертности населения. Алкоголь напрямую связан с ростом этих заболеваний. Даже эпизодическое употребление может спровоцировать проблемы, а регулярное злоупотребление многократно усиливает угрозу.

Наркологи отмечают: алкоголь способствует развитию артериальной гипертензии, нарушений ритма сердца, желудочковых аритмий. Одним из опасных последствий становится алкогольная кардиомиопатия — повреждение сердечной мышцы, которое может закончиться сердечной недостаточностью.

Синдром "праздничного сердца"

Есть особое явление, известное как "holiday heart syndrome". Оно проявляется у людей, которые не имеют хронических сердечных заболеваний, но после чрезмерного употребления алкоголя сталкиваются с нарушениями ритма. Чаще всего это происходит после застолий, корпоративов и праздников, когда за короткое время выпивается значительное количество спиртного.

Сравнение: умеренное и избыточное потребление

Уровень потребления Риск для сердца Возможные последствия
Умеренное (по праздникам) Увеличение риска в долгосрочной перспективе Гипертония, аритмии
Избыточное (регулярное) Высокий риск Кардиомиопатия, инсульт, сердечная недостаточность
Отказ от алкоголя Минимальный риск Поддержание здоровья сосудов и сердца

Советы шаг за шагом: как снизить риск

  1. Полностью отказаться от алкоголя или свести его употребление к нулю.

  2. Если присутствие спиртного неизбежно (например, на праздниках), ограничиться минимальными дозами и не смешивать разные напитки.

  3. Поддерживать организм витаминами группы B и антиоксидантами, которые снижают нагрузку на сердце.

  4. Регулярно проходить обследования: ЭКГ, измерение давления, анализы на липидный профиль.

  5. Заменять алкоголь полезными альтернативами: безалкогольными напитками, травяными чаями, минеральной водой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: "пить понемногу, но часто".
    Последствие: хроническое повреждение сердечной мышцы.
    Альтернатива: полный отказ от спиртного.

  • Ошибка: "смешивание разных видов алкоголя".
    Последствие: перегрузка сердца и печени.
    Альтернатива: заменить на безалкогольные коктейли.

  • Ошибка: "снимать стресс бокалом вина".
    Последствие: формирование зависимости, повышение давления.
    Альтернатива: прогулка, спорт, дыхательные практики.

А что если болезнь уже началась?

При диагнозе "алкогольная кардиомиопатия" прогноз остаётся неблагоприятным: с момента появления симптомов продолжительность жизни составляет от 2 до 10 лет. Единственным способом замедлить разрушение сердца остаётся полный отказ от спиртного и поддерживающая терапия под контролем кардиолога и нарколога.

FAQ

Как понять, что алкоголь уже навредил сердцу?
Симптомы включают перебои в ритме, одышку, слабость, отёки. При таких признаках нужно обратиться к врачу.

Можно ли "лечить сердце" красным вином?
Нет. Современные исследования опровергают "пользу" вина для сосудов. Даже небольшие дозы несут риск.

Что лучше — резко бросить или постепенно снижать дозу?
Лучший вариант — полностью отказаться, но способ зависит от уровня зависимости. При тяжёлом алкоголизме нужен врачебный контроль.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Профессор Нита Форухи: универсального масла для кухни не существует вчера в 19:39

Оливковое, кокосовое или рапсовое: какой выбор меняет здоровье

Как выбрать идеальное масло для кухни? Узнайте, какие из 7 масел помогут создать вкусные и полезные блюда без риска для здоровья.

Читать полностью » Доктор Соня Боул: маммография остаётся ключевым методом раннего выявления рака молочной железы вчера в 18:33

Рак груди моложе, чем кажется: почему болезнь поражает и в 20 лет

В октябре продолжается осознание важности ранней диагностики рака молочной железы. Узнайте, как каждый шаг может спасти жизнь.

Читать полностью » Кардиолог Филип Гринланд: инфаркт почти всегда развивается на фоне давления, сахара или холестерина вчера в 18:22

Сердце никогда не бьёт без предупреждения: какие сигналы мы упорно не замечаем

Новая работа ученых показала, что сердце почти всегда предупреждает о беде. Какие признаки игнорировать нельзя и как вовремя снизить риск?

Читать полностью » Виктор Бикинеев рассказал, как безопасно начинать моржевание в ледяной воде вчера в 17:30

Ледяная вода перезагружает организм: моржевание пойдет на пользу лишь при правильной технике

Закаливание и плавание в ледяной воде укрепляют организм, но при неправильном подходе могут быть опасны. Эксперт рассказал, как безопасно начать моржевание и кому стоит проконсультироваться с врачом.

Читать полностью » Исследование: регулярные промывания носа почти вдвое уменьшают частоту отитов у детей вчера в 17:21

Одно неверное движение — и промывание превращается в проблему

Узнайте, почему многие родители опасаются промываний носа у детей и как правильно проводить эту процедуру, чтобы избежать риска отита.

Читать полностью » Побочные эффекты лекарств от гипертонии включают кашель и отёки вчера в 17:17

Таблетка от давления или ловушка? Побочные эффекты, о которых молчат

Побочные эффекты таблеток от давления могут быть неожиданными. Но зная, как справляться с ними, вы сохраните здоровье и избежите осложнений.

Читать полностью » Ортопед Терновой предупредил о риске артроза при ношении обуви на плоской подошве вчера в 16:45

Хотите стиль, получите боль: вот чем заканчивается любовь к плоской подошве

Балетки, кеды и другая обувь без амортизации могут ускорять развитие артроза и плоскостопия. Врач рассказал, как правильно выбирать обувь для ежедневной носки.

Читать полностью » Доктор Сетхи: ежедневный йогурт или кефир помогают восстановить микробиоту вчера в 16:15

2 килограмма невидимых соседей: зачем человеку собственная "армия бактерий"

Узнайте, как 4 простые привычки и правильное питание способны улучшить здоровье вашего кишечника и предотвратить дисбактериоз. Шокирующая правда внутри!

Читать полностью »

Новости
Еда

Горбуша под шубой в духовке сохраняет сочность благодаря сметанному соусу
Спорт и фитнес

Врач-диетолог Ахуньянова: пилатес помогает снизить вес без кардио
Дом

Специалисты: современные петли и магнитные крепления работают десятилетиями без скрипа
Туризм

Правительство Армении назвало осень лучшим временем для поездок в регионы страны
Авто и мото

Вице-президент НАС Хайцеэр заявил о штрафах до 40% при оплате авто криптой
Садоводство

Вербена и фуксии сохраняются под мульчей, но требуют дополнительной защиты в холодных регионах
Еда

Повар: французский луковый гриль называют утончённой версией сырного сэндвича
Питомцы

Ветеринар: постепенное знакомство кошек снижает риск агрессии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet