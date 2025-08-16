Тревожные сигналы: как понять, что алкоголь уже управляет вашей жизнью

Специалисты Московского областного клинического наркологического диспансера предупреждают: тревожным симптомом является поиск оправданий для употребления спиртного — например, "была тяжелая неделя" или "сегодня праздник". Не менее опасно пить в одиночестве, чтобы "снять стресс" или уйти от переживаний — такая практика часто приводит к росту дозы и формированию зависимости.

Еще один важный момент — частота. Если алкоголь стал появляться в жизни каждую неделю, врачи рекомендуют обратиться к наркологу. Тяжелое похмелье и утреннее недомогание говорят о перегрузке печени, а желание "поправить здоровье" новой дозой — это уже повод для немедленного визита к специалисту.

Потеря контроля и последствия

Клинический психолог Юлия Жеравова отмечает: одним из главных признаков зависимости является неспособность контролировать количество выпитого. Даже зная, что завтра предстоит важная встреча, человек не может остановиться. Зависимость часто сопровождается и социальными проблемами — от конфликтов в семье до сложностей на работе.

Где искать помощь

Если самостоятельно справиться с тягой к алкоголю не получается, в Московском областном клиническом наркологическом диспансере готовы оказать профессиональную поддержку.