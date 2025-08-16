Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Алкоголь
Алкоголь
© freepik.com by rawpixel.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:19

Тревожные сигналы: как понять, что алкоголь уже управляет вашей жизнью

Наркологи Подмосковья назвали тревожные признаки формирующейся алкогольной зависимости

Специалисты Московского областного клинического наркологического диспансера предупреждают: тревожным симптомом является поиск оправданий для употребления спиртного — например, "была тяжелая неделя" или "сегодня праздник". Не менее опасно пить в одиночестве, чтобы "снять стресс" или уйти от переживаний — такая практика часто приводит к росту дозы и формированию зависимости.

Еще один важный момент — частота. Если алкоголь стал появляться в жизни каждую неделю, врачи рекомендуют обратиться к наркологу. Тяжелое похмелье и утреннее недомогание говорят о перегрузке печени, а желание "поправить здоровье" новой дозой — это уже повод для немедленного визита к специалисту.

Потеря контроля и последствия

Клинический психолог Юлия Жеравова отмечает: одним из главных признаков зависимости является неспособность контролировать количество выпитого. Даже зная, что завтра предстоит важная встреча, человек не может остановиться. Зависимость часто сопровождается и социальными проблемами — от конфликтов в семье до сложностей на работе.

Где искать помощь

Если самостоятельно справиться с тягой к алкоголю не получается, в Московском областном клиническом наркологическом диспансере готовы оказать профессиональную поддержку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Педиатр Гринчик рассказала, как выбрать школьный рюкзак для здоровья ребёнка сегодня в 1:15

Как выбрать школьный рюкзак, чтобы не угробить спину ребёнка

Педиатр рассказала, как выбрать школьный рюкзак, чтобы он не вредил спине ребёнка, и в каких случаях от него лучше отказаться.

Читать полностью » Профессор Зуев успешно удалил очаг эпилепсии у пациентки в Красноярской краевой больнице сегодня в 0:25

Три часа под скальпелем: уникальная операция в Красноярске дала шанс на жизнь без эпилепсии

В Красноярске впервые провели уникальную операцию по лечению эпилепсии, не поддающейся лекарствам. Женщина, страдавшая с детства, получила шанс на новую жизнь.

Читать полностью » Врач предупредил: вода из нагретого пластика опасна для щитовидной и половой системы вчера в 23:26

Вода с привкусом гормонов: чем опасны пластиковые бутылки

Вода — да, но не в пластике. Диетолог объясняет, почему пластиковые бутылки опасны для гормональной системы и как высокие температуры только усугубляют ситуацию.

Читать полностью » Врачи рассказали, как изменение pH кожи связано с акне, экземой и раздражением вчера в 23:08

Ваш крем может работать против вас: когда pH уводит кожу в стресс

Изучите, как pH-баланс кожи влияет на ваше здоровье и выбирайте правильные средства. Узнайте секреты ухода и причины важных изменений pH.

Читать полностью » Врач объяснил, почему лобно-височная деменция не всегда зависит от наследственности вчера в 22:26

Как вовремя распознать деменцию: первые признаки, которые важно не пропустить

Можно ли заранее узнать, грозит ли вам деменция, как у Брюса Уиллиса? Врач объясняет, почему генетический тест — не приговор и на что обращать внимание в первую очередь.

Читать полностью » Врач Мухина рассказала о пользе бычьих яиц для мужского здоровья вчера в 22:18

Секрет мужской выносливости: врачи советуют добавить в рацион всего один продукт

Врач Марият Мухина рассказала, почему мужчинам старше 45 лет стоит есть бычьи яйца и как этот продукт помогает поддерживать репродуктивное здоровье.

Читать полностью » Исследование в Дании: долгосрочное воздействие выхлопов связано с опухолями оболочек мозга вчера в 22:04

Ездим и вдыхаем: частицы, которые проходят сквозь защиту мозга

Учёные из Датского института рака выявили связь между загрязнением воздуха от транспорта и повышением вероятности менингиомы. Узнайте об опасности ультрадисперсных частиц.

Читать полностью » Вода, клетчатка и сахар: как сохранить здоровье в период менопаузы вчера в 21:52

Всё, что вы знали о сахаре: разбиваем 6 мифов для женского здоровья

Узнайте, почему углеводы важны для женщин в период менопаузы. Мы разобьем мифы и расскажем о правильном питании. Будьте здоровы и энергичны.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Аналитик Sidorin Lab рассказала, как изменилось мнение россиян о машинах из Китая
Садоводство

Ремонтантная малина: особенности осенней обрезки для максимального урожая
Авто и мото

Какие кроссоверы сохраняют исправную трансмиссию после 150 000 км — данные владельцев
ДФО

Путин лично оценил рывок Магадана: что стоит за успехом региона
Наука и технологии

"Глаз Саурона" во Вселенной: блазар раскрыл источник мощных гамма-лучей и нейтрино
Еда

Как приготовить ванильное мороженое по классическому рецепту
Туризм

Уютные приморские города России для отдыха вдвоём
Питомцы

Позитивное подкрепление и постепенность помогут собаке привыкнуть к будке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru