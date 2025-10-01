Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бокал красного вина и виноград в тёплой обстановке
Бокал красного вина и виноград в тёплой обстановке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:19

Вино вместо спорта: тревожный сигнал, который рушит здоровье незаметно

Аддиктолог Джиан Фернандо: превышение нормы алкоголя повышает риск гипертонии и инсульта

Стрессовые ситуации для многих стали частью повседневной жизни. У каждого есть свои способы справляться с напряжением: спорт, прогулки, отдых, разговор с близкими. Но у части людей первой реакцией становится желание выпить. Именно это может быть тревожным сигналом, указывающим на формирующуюся зависимость.

"Если ваша первая реакция на стресс — это налить себе бокал вина, если вы пьете большую часть дня или не можете вспомнить, сколько выпили за неделю, это явные признаки зависимости", — пояснил аддиктолог Джиан Фернандо.

Допустимые нормы и реальность

По словам специалиста, безопасной считается доза не более трёх литров пива или шести бокалов вина в неделю. Однако исследования показывают, что около четверти взрослых стабильно превышают эти показатели.

Такое отклонение кажется незначительным, но регулярные "малые дозы" алкоголя оказывают негативное влияние на организм: ухудшается сон, повышается тревожность, снижается концентрация внимания.

Сравнение: умеренное и чрезмерное употребление

Привычка Последствия Долгосрочный риск
Умеренное употребление (до нормы) Расслабление, кратковременное улучшение настроения Минимальный риск, но всё же существует
Систематическое превышение нормы Бессонница, набор веса, тревожность Гипертония, инфаркт, инсульт, онкология

Советы шаг за шагом: как справляться со стрессом без алкоголя

  1. Найдите альтернативу: физическая активность, йога, дыхательные практики помогают снизить напряжение.

  2. Используйте техники релаксации — медитации, контрастный душ, массаж или СПА-процедуры.

  3. Ведите дневник: записывание эмоций помогает снизить уровень тревоги.

  4. Установите чёткие правила — например, без алкоголя в будни.

  5. Если стресс становится хроническим, обратитесь к психологу или психотерапевту.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выпить после тяжелого дня "для снятия напряжения".
    → Последствие: формирование привычки и скрытая зависимость.
    → Альтернатива: прогулка, спорт, травяной чай.

  • Ошибка: считать, что "немного каждый день — это безвредно".
    → Последствие: накопительный эффект и проблемы с сердцем.
    → Альтернатива: безалкогольные напитки, вода с лимоном.

  • Ошибка: использовать алкоголь как способ уснуть.
    → Последствие: поверхностный сон, бессонница.
    → Альтернатива: вечернее чтение, расслабляющая музыка.

А что если отказаться совсем?

Полный отказ от алкоголя улучшает общее самочувствие, стабилизирует сон и снижает риск хронических заболеваний. Люди, которые перестали употреблять спиртное, отмечают повышение энергии, ясность мышления и снижение уровня тревожности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Людмила Лапа: боли в суставах связаны не только с возрастом вчера в 22:22

Суставы болят не только от возраста: эти пять шагов помогут сохранить их здоровье

Боль в суставах — не всегда возраст. Врач Pravda. Ru объяснила, как инфекции и образ жизни могут стать причиной артрита и что делать для профилактики.

Читать полностью » Визажисты советуют смещать тени выше складки для макияжа на нависшее веко вчера в 21:21

Макияж, который "раскрывает" спрятанные глаза: трюк, меняющий форму взгляда без операции

Познайте искусство макияжа капюшонных глаз: узнайте, как подчеркнуть их красоту с помощью 7 простых шагов! Это сделает ваш взгляд более выразительным.

Читать полностью » Гастроэнтерологи предупредили: дискомфорт под рёбрами связан с болезнью печени вчера в 20:07

Игнорируете слабость и сонливость: чем это обернётся для печени

Жировая болезнь печени — это серьезная проблема, которая не всегда заметна. Узнайте о главных ранних признаках и советах, как избежать осложнений.

Читать полностью » Исследование COSMOS: экстракт какао снизил смертность от сердечно-сосудистых болезней на 27% вчера в 19:00

Какао оказалось сильнее таблеток: как напиток снижает риск старения

Новое исследование показывает, как экстракт какао помогает бороться с воспалением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Узнайте секреты здоровья с флаванолами!

Читать полностью » Психотерапевт Джед Даймонд назвал синдром раздражительного мужчины состоянием тревоги и гнева вчера в 18:51

Синдром раздражительного мужчины: правда, которая ломает стереотипы

Синдром раздражительного мужчины (СМС) становится известным, но многие не знают его признаков. Узнайте о важных симптомах и как победить тревожность.

Читать полностью » Перловка, гречка, фасоль и морковь защищают сердце и сосуды вчера в 18:13

Тратите деньги на добавки, а зря: сердце можно защитить за копейки

Простые продукты вроде перловки, фасоли и моркови могут стать недорогой альтернативой дорогим добавкам и укрепить здоровье без лишних затрат.

Читать полностью » Честный разговор снижает тревогу ребёнка при депрессии у родителей — мнение экспертов вчера в 17:45

Детям всё равно видно: почему скрытая грусть опаснее открытого разговора

Как совмещать родительство и борьбу с депрессией? Узнайте об ошибках и альтернативах, чтобы не потерять себя и быть опорой для детей.

Читать полностью » Учёные доказали защитное действие кофе для печени и восстановление её клеток вчера в 17:03

Кофе оказался щитом для печени: новый эффект, о котором молчали десятилетиями

Учёные выяснили, что привычная чашка кофе способна не только бодрить, но и оказывать защитное действие на печень. Узнайте, сколько пить безопасно.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

История TRX-петель: из военной подготовки в фитнес и реабилитацию
Авто и мото

Jeep запускает производство компактного внедорожника Avenger в Бразилии на заводе Stellantis
Питомцы

Эксперты: у собак формируется недоверие и избегание вместо ненависти
Красота и здоровье

Юлия Сластен: взрослым можно есть до 30 граммов сала в день
Садоводство

Гвоздика действует как натуральный репеллент против клещей и насекомых
Культура и шоу-бизнес

Катя Лель провела день рождения с сеансом исцеляющей музыки и измерением ауры
Технологии

Минцифры расширило перечень компаний для IT-ипотеки до 7 тысяч — сентябрь 2025
Еда

Салат Гавайский с курицей и ананасами получается сочным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet