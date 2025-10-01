Вино вместо спорта: тревожный сигнал, который рушит здоровье незаметно

Стрессовые ситуации для многих стали частью повседневной жизни. У каждого есть свои способы справляться с напряжением: спорт, прогулки, отдых, разговор с близкими. Но у части людей первой реакцией становится желание выпить. Именно это может быть тревожным сигналом, указывающим на формирующуюся зависимость.

"Если ваша первая реакция на стресс — это налить себе бокал вина, если вы пьете большую часть дня или не можете вспомнить, сколько выпили за неделю, это явные признаки зависимости", — пояснил аддиктолог Джиан Фернандо.

Допустимые нормы и реальность

По словам специалиста, безопасной считается доза не более трёх литров пива или шести бокалов вина в неделю. Однако исследования показывают, что около четверти взрослых стабильно превышают эти показатели.

Такое отклонение кажется незначительным, но регулярные "малые дозы" алкоголя оказывают негативное влияние на организм: ухудшается сон, повышается тревожность, снижается концентрация внимания.

Сравнение: умеренное и чрезмерное употребление