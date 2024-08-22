Лишат прав за выпивку в припаркованной машине: узнай все детали

Согласно российскому законодательству, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено. Это четко указано в статье 12.8 Кодекса РФ. Но возникает вопрос: разрешено ли употребление алкоголя в припаркованном автомобиле?

Журналисты обратились за разъяснением к члену Общественного совета МВД РФ Игорю Моржаретто . Эксперт отметил, что формально распивать спиртное в припаркованном транспортном средстве можно, но при этом следует учитывать несколько важных аспектов. Во-первых, двигатель автомобиля должен быть холодным, а сам автомобиль - не заведенным. Это особенно важно, так как водитель может считаться управляющим автомобилем даже без движения, если он имеет возможность начать движение. Например, если водитель находится за рулем с ключом зажигания в руках, это может считаться управлением ТС. В случае, если он решит переместить машину, даже на небольшое расстояние, он подпадает под действие статьи.

Таким образом, сотрудники полиции могут привлечь водителя к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, что влечет за собой серьезные санкции. Во-первых, штраф в размере 30 тысяч рублей. Во-вторых, лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. В крайнем случае, возможен арест на срок до двух лет. Эксперт подчеркнул, что хотя формально пить алкоголь в машине разрешено, он настоятельно не рекомендует этого делать, так как сотрудники ГАИ могут интерпретировать ситуацию как управление ТС в нетрезвом виде, и водителю придется доказывать свою невиновность, что займет много времени и нервов. Лучше всего выбрать для распития алкоголя подходящее место, например, бар или собственный дом.

Касательно сотрудников ГАИ, многие водители не до конца знают их обязанности. Согласно нормативным актам, патрульные имеют право останавливать автомобили для проверки документов, но только с целью обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения нарушений. Для остановки они могут использовать специальный диск, жезл, световые и звуковые сигналы, а также жесты или громкоговоритель. Однако инспектор не должен останавливать машины в местах, где это запрещено знаками.

После остановки инспектор обязан представиться и предъявить удостоверение по просьбе водителя. Затем он должен объяснить причину остановки. Если в переданных документах обнаружатся деньги или ценные бумаги, их следует вернуть владельцу. Также инспектор должен подходить к автомобилю со стороны водителя, избегать агрессии и поучений. Если фиксируется нарушение, патрульный обязан разъяснить процедуру его оспаривания. Водитель, в свою очередь, может потребовать дополнительный бланк для изложения своей точки зрения и узнать контактный телефон дежурной части, в которой служит инспектор.

Фото: commons.wikimedia.org/ U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard (public domain)