Психиатр-нарколог Василий Шуров указал на основные признаки алкоголизма. Первый и ключевой признак — отсутствие рвотного рефлекса после употребления алкоголя, что приводит к потреблению больших количеств без особых поводов, сообщает News.Ru.
Другие признаки включают потерю контроля над количеством употребляемого алкоголя и уменьшение разнообразия напитков. Шуров также отметил, что любое событие становится поводом для употребления алкоголя, и люди игнорируют возможные негативные последствия.
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