Канадские учёные проанализировали 107 научных работ, чтобы понять, почему некоторые исследования указывают на пользу малых доз алкоголя. Вопрос возник на фоне заявления ВОЗ о том, что безопасных доз алкоголя не существует.
Существующее убеждение о пользе алкоголя в малых дозах, известное как "французский парадокс", связано с наблюдениями за французами, которые употребляют вино и жирную пищу, но страдают от сердечных заболеваний реже других. В ходе исследования выяснилось, что многие положительные выводы о долголетии умеренно пьющих людей были связаны с тем, что в сравнительную группу трезвенников включали людей, прекративших употребление алкоголя из-за здоровья.
Исследования с участием молодых людей не показали связи между умеренным употреблением алкоголя и долголетием. Таким образом, умеренное употребление алкоголя, вероятно, не продлевает жизнь и может нести определённые риски для здоровья.
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