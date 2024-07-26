Главный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин предупредил, что алкоголь особенно опасен для людей с гепатитом, так как ускоряет развитие цирроза печени. Этанол, содержащийся в алкогольных напитках, негативно влияет на печень, и если она уже поражена гепатитом, то не способна справиться с токсинами, которые вредят мозгу, сообщает News.Ru.

Холдин посоветовал людям с гепатитом полностью исключить алкоголь из рациона, поскольку он усугубляет повреждение клеток печени, приводя к их замещению жировой тканью и увеличению размеров печени. Он также напомнил, что безопасной дозы алкоголя не существует даже для здоровых людей.

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