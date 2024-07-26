В случае, когда трезвый водитель сталкивается с положительным результатом алкотеста, в ГАИ порекомендовали следовать определённой процедуре. Важно настоять на повторном использовании алкотестера через 20 минут с новым мундштуком и в присутствии полицейского. Если результат снова окажется положительным, необходимо пройти медицинское освидетельствование.

Отказ от освидетельствования влечёт за собой штраф и лишение прав.

В случае обнаружения манипуляций со стороны полицейских или медработников, рекомендуется провести независимую медицинскую проверку в другом учреждении. Затраты на проверку могут быть компенсированы после судебного разбирательства.

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