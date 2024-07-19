Психиатр Тимур Муталиев предупредил, что традиция употреблять алкоголь по выходным может привести к развитию зависимости. Даже небольшие количества, такие как бокал вина или рюмка водки, могут оказать серьезное влияние на физическое и психическое здоровье.

Регулярное употребление алкоголя в таком режиме может способствовать формированию зависимости, когда человек начинает ощущать психологическую потребность в спиртном и получать эмоциональное удовлетворение только в состоянии алкогольного опьянения.

Муталиев также подчеркнул, что нет безопасной дозы алкоголя, и даже умеренное употребление может вредить здоровью.

Фото: flickr.com/Fabio Ingrosso (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)