Маленькая рюмка — большие последствия: о чём забывают любители настоек

Алкогольные настойки могут показаться безобидным средством, но на самом деле они способны серьёзно навредить. Об этом в беседе с aif.ru предупредил врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

Группы риска

По словам специалиста, категорически противопоказаны такие напитки:

людям с хроническим панкреатитом, особенно при частых обострениях;

пациентам с заболеваниями печени;

людям с проблемами желудочно-кишечного тракта;

при язвенной болезни.

Опасность даже при малых дозах

Поляков подчеркнул: при любых болезнях в стадии обострения употреблять алкогольные настойки нельзя. Но даже здоровым людям расслабляться не стоит.