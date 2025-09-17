Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:27

Маленькая рюмка — большие последствия: о чём забывают любители настоек

Врач-эндокринолог Поляков предупредил об опасности алкогольных настоек

Алкогольные настойки могут показаться безобидным средством, но на самом деле они способны серьёзно навредить. Об этом в беседе с aif.ru предупредил врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

Группы риска

По словам специалиста, категорически противопоказаны такие напитки:

  • людям с хроническим панкреатитом, особенно при частых обострениях;

  • пациентам с заболеваниями печени;

  • людям с проблемами желудочно-кишечного тракта;

  • при язвенной болезни.

Опасность даже при малых дозах

Поляков подчеркнул: при любых болезнях в стадии обострения употреблять алкогольные настойки нельзя. Но даже здоровым людям расслабляться не стоит.

"Безопасных дозировок алкоголя не бывает", — добавил врач.

