Маленькая рюмка — большие последствия: о чём забывают любители настоек
Алкогольные настойки могут показаться безобидным средством, но на самом деле они способны серьёзно навредить. Об этом в беседе с aif.ru предупредил врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.
Группы риска
По словам специалиста, категорически противопоказаны такие напитки:
-
людям с хроническим панкреатитом, особенно при частых обострениях;
-
пациентам с заболеваниями печени;
-
людям с проблемами желудочно-кишечного тракта;
-
при язвенной болезни.
Опасность даже при малых дозах
Поляков подчеркнул: при любых болезнях в стадии обострения употреблять алкогольные настойки нельзя. Но даже здоровым людям расслабляться не стоит.
"Безопасных дозировок алкоголя не бывает", — добавил врач.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru