пьяный водитель
пьяный водитель
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:41

Алкотестер больше не главный: что ждёт водителей с 1 сентября

В России изменили порядок проверки водителей на алкоголь: акцент на анализ крови

С 1 сентября в России вступают в силу изменения в процедуре освидетельствования водителей на состояние опьянения. Хотя они не радикальные, но знать их полезно каждому автомобилисту.

Основные нововведения

Интервал между продувками увеличен

При экспресс-тесте с помощью алкотестера повторная "продувка" проводится через 15-25 минут (ранее — 15-20 минут).

Анализ мочи

Сдать мочу на химико-токсикологическое исследование теперь нужно в течение 30 минут после направления.

Если мочу сдать не удалось

Водитель обязан пройти анализ крови.
Указание лекарств

В направлении на исследование обязательно будут фиксировать, какие препараты принимал водитель.

Важные нюансы проверки
Разница между анализами мочи и крови

Моча показывает наличие алкоголя в принципе, но не определяет его количество.
Кровь позволяет точно установить степень опьянения.
Иногда при стадии элиминации в крови алкоголь уже не обнаруживается, тогда как в моче остаются его следы.

Почему нельзя ограничиться алкотестером

Исследование выдыхаемого воздуха не является абсолютно точным.
Алкоголь выводится с дыханием частично, поэтому основной метод — это анализ крови.

Сколько держится алкоголь в организме

В среднем — около суток, но всё зависит от:

  • количества и крепости выпитого,
  • еды (качества и объёма),
  • индивидуального метаболизма.

Вывод
Новые правила делают процедуру освидетельствования более строгой и точной, акцент смещается на анализ крови как главный способ определения состояния водителя.

