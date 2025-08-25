Алкотестер больше не главный: что ждёт водителей с 1 сентября

С 1 сентября в России вступают в силу изменения в процедуре освидетельствования водителей на состояние опьянения. Хотя они не радикальные, но знать их полезно каждому автомобилисту.

Основные нововведения

Интервал между продувками увеличен

При экспресс-тесте с помощью алкотестера повторная "продувка" проводится через 15-25 минут (ранее — 15-20 минут).

Анализ мочи

Сдать мочу на химико-токсикологическое исследование теперь нужно в течение 30 минут после направления.

Если мочу сдать не удалось

Водитель обязан пройти анализ крови.

Указание лекарств

В направлении на исследование обязательно будут фиксировать, какие препараты принимал водитель.



Важные нюансы проверки

Разница между анализами мочи и крови

Моча показывает наличие алкоголя в принципе, но не определяет его количество.

Кровь позволяет точно установить степень опьянения.

Иногда при стадии элиминации в крови алкоголь уже не обнаруживается, тогда как в моче остаются его следы.

Почему нельзя ограничиться алкотестером

Исследование выдыхаемого воздуха не является абсолютно точным.

Алкоголь выводится с дыханием частично, поэтому основной метод — это анализ крови.

Сколько держится алкоголь в организме

В среднем — около суток, но всё зависит от:

количества и крепости выпитого,

еды (качества и объёма),

индивидуального метаболизма.

Вывод

Новые правила делают процедуру освидетельствования более строгой и точной, акцент смещается на анализ крови как главный способ определения состояния водителя.