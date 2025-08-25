Алкотестер больше не главный: что ждёт водителей с 1 сентября
С 1 сентября в России вступают в силу изменения в процедуре освидетельствования водителей на состояние опьянения. Хотя они не радикальные, но знать их полезно каждому автомобилисту.
Основные нововведения
Интервал между продувками увеличен
При экспресс-тесте с помощью алкотестера повторная "продувка" проводится через 15-25 минут (ранее — 15-20 минут).
Анализ мочи
Сдать мочу на химико-токсикологическое исследование теперь нужно в течение 30 минут после направления.
Если мочу сдать не удалось
Водитель обязан пройти анализ крови.
Указание лекарств
В направлении на исследование обязательно будут фиксировать, какие препараты принимал водитель.
Важные нюансы проверки
Разница между анализами мочи и крови
Моча показывает наличие алкоголя в принципе, но не определяет его количество.
Кровь позволяет точно установить степень опьянения.
Иногда при стадии элиминации в крови алкоголь уже не обнаруживается, тогда как в моче остаются его следы.
Почему нельзя ограничиться алкотестером
Исследование выдыхаемого воздуха не является абсолютно точным.
Алкоголь выводится с дыханием частично, поэтому основной метод — это анализ крови.
Сколько держится алкоголь в организме
В среднем — около суток, но всё зависит от:
- количества и крепости выпитого,
- еды (качества и объёма),
- индивидуального метаболизма.
Вывод
Новые правила делают процедуру освидетельствования более строгой и точной, акцент смещается на анализ крови как главный способ определения состояния водителя.
