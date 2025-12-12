Коньяк в конфетах — опасная привычка: чем угрожает употребление сладкого с алкоголем

Конфеты с коньяком или другими алкогольными напитками могут оказать негативное воздействие как на детский, так и на взрослый организм. Их употребление может вызвать головокружение, тошноту и рвоту. Об этом предупреждают в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Опасности для детей и взрослых

Конфеты с алкогольной начинкой часто воспринимаются как безвредное лакомство. Однако, как пояснил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, употребление таких сладостей, даже в небольших количествах, может иметь серьезные последствия, особенно для детей.

"Если речь идет о ребенке, то достаточно несколько штук, чтобы такие сладости "с сюрпризом" оказали негативное влияние", — сказал Холдин.

Алкоголь может вызвать у ребенка головокружение, тошноту, боли в животе и рвоту.

Для взрослых такие конфеты тоже могут быть опасны. Сочетание шоколада с коньяком или ликером наносит удар по печени и поджелудочной железе, повышает уровень глюкозы в крови. Регулярное употребление может привести к развитию сахарного диабета, предупреждает специалист.

Важность умеренности в праздники

В преддверии новогодних праздников и долгих выходных, когда люди склонны расслабляться и позволять себе излишества, специалисты напоминают о важности умеренности. Часто в этот период перегружается желудочно-кишечный тракт из-за частых застолий. Однако, как отметил Виталий Холдин, новогодние праздники — это прежде всего время для отдыха, общения с близкими, прогулок и путешествий, а не бесконечные застолья с алкоголем.