В Пензе снова ловили нарушителей: алкоголь продавали даже 1 сентября
В День знаний, 1 сентября, в Пензе прошли рейды по контролю за соблюдением запрета на продажу спиртного. В проверках участвовали сотрудники полиции и группы контролёров.
Где нашли нарушения
Несмотря на запрет, некоторые предприниматели решили его проигнорировать. Алкоголь продавали в ряде заведений и магазинов:
-
точки общепита — 1-й проезд Мусоргского, ул. Медицинская, 5, ул. Клары Цеткин, 42а;
-
магазины — ул. Беляева, 8, ул. Терешковой, 1Б, ул. Пушкина, 45.
По фактам нарушений составлено шесть административных протоколов, сообщили в администрации города.
Масштаб проверки
В общей сложности в День знаний планировалось проверить не менее 70 торговых точек во всех районах областного центра. Итоги рейдов сейчас подводятся.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru