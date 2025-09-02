В Пензе снова ловили нарушителей: алкоголь продавали даже 1 сентября

В День знаний, 1 сентября, в Пензе прошли рейды по контролю за соблюдением запрета на продажу спиртного. В проверках участвовали сотрудники полиции и группы контролёров.

Где нашли нарушения

Несмотря на запрет, некоторые предприниматели решили его проигнорировать. Алкоголь продавали в ряде заведений и магазинов:

точки общепита — 1-й проезд Мусоргского , ул. Медицинская, 5 , ул. Клары Цеткин, 42а ;

магазины — ул. Беляева, 8, ул. Терешковой, 1Б, ул. Пушкина, 45.

По фактам нарушений составлено шесть административных протоколов, сообщили в администрации города.

Масштаб проверки

В общей сложности в День знаний планировалось проверить не менее 70 торговых точек во всех районах областного центра. Итоги рейдов сейчас подводятся.