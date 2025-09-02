Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Опубликована сегодня в 0:16

В Пензе снова ловили нарушителей: алкоголь продавали даже 1 сентября

Администрация Пензы: в День знаний составлено шесть протоколов за продажу спиртного

В День знаний, 1 сентября, в Пензе прошли рейды по контролю за соблюдением запрета на продажу спиртного. В проверках участвовали сотрудники полиции и группы контролёров.

Где нашли нарушения

Несмотря на запрет, некоторые предприниматели решили его проигнорировать. Алкоголь продавали в ряде заведений и магазинов:

  • точки общепита — 1-й проезд Мусоргского, ул. Медицинская, 5, ул. Клары Цеткин, 42а;

  • магазины — ул. Беляева, 8, ул. Терешковой, 1Б, ул. Пушкина, 45.

По фактам нарушений составлено шесть административных протоколов, сообщили в администрации города.

Масштаб проверки

В общей сложности в День знаний планировалось проверить не менее 70 торговых точек во всех районах областного центра. Итоги рейдов сейчас подводятся.

В Госдуму внесён законопроект о бесплатном Wi-Fi во всех вузах и колледжах России вчера в 23:11

Интернет для всех: когда студенты и преподаватели получат свободный доступ к сети

В Госдуму внесён законопроект о бесплатном Wi-Fi в вузах и колледжах. Инициатива должна сократить цифровое неравенство среди студентов.

Читать полностью » Жительница Сердобска получила три года условно за нападение на собутыльника кувалдой вчера в 22:11

Опасное застолье по-пензенски: предложение интимной связи обернулось атакой кувалдой

В Сердобске 23-летняя девушка избила мужчину кувалдой после ссоры. Суд приговорил её к трём годам лишения свободы условно.

Читать полностью » Россельхознадзор выявил нарушения контроля мёда у 40 производителей в Пензенской области вчера в 21:11

Без экспертизы и контроля: что скрывают банки с мёдом на рынке

В Пензенской области Россельхознадзор выявил нарушения у 40 производителей мёда. У некоторых экспертиза продукции отсутствовала вовсе.

Читать полностью » В Пензенской области алиментщик будет убирать улицы и выплачивать долг ребёнку — УФССП вчера в 20:11

Алименты не платил, но метлу получил: как пензенский суд наказал нерадивого отца

Жителя Пензенского района признали виновным в уклонении от уплаты алиментов. Его долг превысил 500 тыс. рублей, теперь он отрабатывает наказание.

Читать полностью » До 2036 года в Поволжье построят 40 университетских кампусов — ВТБ вчера в 19:11

Кампусы как золотая жила: как каждый рубль инвестиций возвращается в Поволжье

До 2036 года в России построят 40 кампусов мирового уровня. Проекты привлекут триллионные инвестиции и изменят социально-экономический облик регионов.

Читать полностью » МИД КНР: безвизовый въезд в Китай для граждан России откроется с 15 сентября вчера в 18:11

Загранпаспорт и чемодан: что понадобится для поездки в Китай с 15 сентября

С 15 сентября россияне смогут ездить в Китай без визы и оставаться там до 30 дней. Пробный режим продлится два года — до осени 2026-го.

Читать полностью » Пенза экспортировала зерно и бобовые в Германию, Бельгию, Латвию и Турцию — Россельхознадзор вчера в 17:11

В Европе ждут хлеб, а получают горчицу: экспорт Пензы в новом формате

Экспорт зерна из Пензенской области в 2025 году резко снизился: за восемь месяцев отправлено всего 3,93 тыс. тонн против почти 85 тыс. годом ранее.

Читать полностью » Автошколы получат право на онлайн-обучение теории вождения с марта 2026 года вчера в 16:11

Учебник вместо руля: что готовят новые программы автошкол

С 2026 года автошколы в России смогут частично перейти на онлайн-обучение: в дистанционном формате будет доступна теория, но практика останется очной.

Читать полностью »

Садоводство

Фосфорно-калийные удобрения рекомендованы для плодовых деревьев в сентябре в Тверской области
Спорт и фитнес

Harvard Health указали расход калорий при езде на велотренажёре
Садоводство

Универсальное осеннее средство для дачи: сода против вредителей и сорняков – как применять
Красота и здоровье

Врач-диетолог Соломатина назвала газировку и соки главной угрозой для зубов
Наука и технологии

Ученые фиксируют связь между деламинацией Атлантики и увеличением сейсмической активности
Культура и шоу-бизнес

Киркоров назвал Люсю Чеботину будущей Примадонной России
Наука и технологии

Исследователи университета обнаружили древнего родственника крокодилов
Дом

Сантехники назвали безопасный способ очистки сковороды от нагара без химии
