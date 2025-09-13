Звон бокалов или похоронный марш: как алкоголь калечит сердце – три стадии разрушения

Алкоголь традиционно связывают с разрушительным воздействием на печень, но кардиологи всё чаще обращают внимание на другую угрозу — его влияние на сердце. Медики предупреждают: регулярное употребление спиртного может привести к развитию алкогольной кардиомиопатии, известной в народе как "алкогольное сердце".

Что такое алкогольное сердце

Заболевание возникает у людей, которые в течение многих лет употребляют пиво, вино или крепкие напитки. Иногда для его развития достаточно и меньшего срока. Суть проблемы — патологическое увеличение сердца. Орган становится слабым, "раздутым" и теряет способность эффективно перекачивать кровь.

По данным врачей, около 40% пациентов с таким диагнозом умирают уже в первые четыре года после его постановки.

"Когда синдром патологически увеличенного "бычьего сердца" возникает из-за длительного, а подчас и не слишком длительного пьянства", — отметили врачи Орехово-Зуевской больницы.

Ранние признаки

Главным сигналом опасности становится нарушение сердечного ритма. Иногда аритмия — единственный симптом, который замечает человек. Особенно настораживает, если перебои в работе сердца возникают в первые шесть часов после обильного застолья. Это явный знак того, что сердечно-сосудистая система не справляется с нагрузкой.

Чем опасно игнорирование симптомов

Если не обратить внимания на ранние проявления болезни, последствия могут быть смертельными:

развитие острой сердечной недостаточности;

резкое падение артериального давления;

риск обморока, коллапса и внезапной смерти.

"Вплоть до коллапса. Пьянство чревато риском заполучить "бычье сердце" и угрозой скорой смерти", — сообщили врачи в Telegram-канале "ЗдравКонтроль".

Почему врачи бьют тревогу

Кардиологи отмечают рост числа случаев алкогольной кардиомиопатии, особенно среди людей трудоспособного возраста. Главная проблема в том, что пациенты часто недооценивают риск: привычка к застольям воспринимается безобидной, хотя на деле наносит непоправимый вред сердцу.

Три интересных факта