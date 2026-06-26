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Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:19

Алкоголь среди молодежи вышел из моды не полностью: рынок заметил тревожную подмену

Статистика снижения розничных продаж легального алкоголя не дает оснований утверждать, что население стало употреблять меньше спиртосодержащей продукции. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Санкт-Петербурга Максим Черниговский.

Ранее главный нарколог Москвы выступил с заявлением, что алкоголь среди молодежи вышел из моды. По мнению специалиста, такого результата удалось достичь благодаря активной пропаганде здорового образа жизни и широкому выбору альтернативных вариантов досуга.

Однако эксперты напоминают, что даже регулярное употребление напитков с низким содержанием этанола несет скрытые риски для здоровья органов и систем организма.

По словам Черниговского, за сухими цифрами скрывается опасная трансформация структуры потребления, а также рост теневого сегмента алкогольного рынка. На фоне снижения легальных продаж эксперт отмечает значительный рост спроса на оборудование для домашнего производства спиртного.

"Количество самогонных аппаратов за последние несколько лет увеличилось существенно, их продажи увеличились на сорок процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К сожалению, точного учета самогонных аппаратов на сегодняшний день нет. По данным вторичных источников, порядка двух с половиной миллионов самогонных аппаратов находится во владении граждан", — отметил эксперт.

Специалист подчеркнул, что в стране сформировался параллельный рынок нелегальной спиртосодержащей продукции. Ситуация осложняется тем, что административные ограничения в ритейле часто меняют спрос и создают новые угрозы для безопасности внутри торговых точек. Масштабы этой проблемы требуют комплексного подхода, так как способы борьбы с зависимостью должны быть максимально эффективными и адресными — в частности, многие нуждаются в том, чтобы современные методы терапии помогали подружиться с трезвостью.

Комментируя изменения в молодежной среде, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка отметил, что потребление крепкого алкоголя в возрастной группе до тридцати лет действительно падает. Тем не менее, происходит переориентация на пивные напитки.

"Потребление крепкого алкоголя среди молодых людей до тридцати лет снижается, это правда. Но возрастает, как мне представляется, потребление слабоалкогольной продукции, пива, пивных напитков. В рамках косвенных данных, сильно выросло потребление психотропных средств, увеличение в несколько раз по сравнению с ситуацией десятилетней давности", — говорит специалист.

Эксперт добавил, что разрыв в уровне инфраструктуры между мегаполисами и сельской местностью препятствует повсеместному развитию здорового образа жизни. В то время как развитие спортивной среды может стать одним из шагов, реально сокращающих объемы выпитого, важно помнить о глубинных причинах формирования зависимости, которые зачастую уходят корнями в биологическую уязвимость организма и старые семейные традиции.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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