Праздники только начинаются, а система уже на пределе: что происходит с наркологией зимой

Предновогодний период традиционно становится временем повышенной нагрузки для медицинских служб, особенно наркологической помощи. Массовые корпоративы и длительные выходные нередко сопровождаются ростом травм, бытового насилия и острых состояний, связанных с алкоголем. Об этом сообщает Минздрав Республики Коми со ссылкой на выступление заместителя главного врача по медицинской части Коми республиканского наркологического диспансера Валерия Пироженко.

По словам специалиста, полностью избежать этих проблем удаётся редко, поэтому медики призывают хотя бы сократить употребление алкоголя, если вариант полного отказа для человека не рассматривается.

Нагрузка на наркологическую службу

Валерий Пироженко отметил, что уже в предновогодние дни наркологическая служба региона работает с повышенной нагрузкой. Корпоративные мероприятия, по его словам, нередко заканчиваются разбоями, насилием и различными травмами, что требует вмешательства медиков.

Ситуация не ограничивается только праздничными днями. После Нового года последствия злоупотребления алкоголем ощущаются вплоть до марта, а затем плавно переходят в период мартовских праздников. Это выражается в росте алкоголеассоциированных заболеваний и дополнительной нагрузке на поликлиники.

Длительный период напряжённой работы

Специалист подчеркнул, что для наркологической службы праздничный сезон фактически растягивается на несколько месяцев. Повышенное число обращений сохраняется в течение длительного времени.

"Мы работаем в напряженном режиме первые полгода", — отметил заместитель главврача Коми республиканского наркологического диспансера Валерий Пироженко.

Такая ситуация, по его словам, связана не только с праздниками, но и с общей культурой потребления алкоголя.

График приёма и помощь в праздники

В Минздраве Республики Коми сообщили, что в праздничные дни наркологическая помощь будет доступна. Участковые наркологи будут принимать пациентов с жалобами 3, 6 и 9 января с 8:00 до 12:30.

Кроме того, в выходные и праздничные дни продолжится проведение медицинского освидетельствования, а экстренная помощь будет оказываться круглосуточно. Это позволяет оперативно реагировать на острые случаи и снижать риски тяжёлых последствий.

Причины и профилактика злоупотребления

Валерий Пироженко отметил, что в республике ежегодно фиксируются высокие показатели употребления алкоголя, и эта негативная тенденция остаётся стабильной не только в Коми, но и по всей стране.

Одной из главных причин врач назвал избыток свободного времени в период длительных выходных. В качестве профилактической меры он рекомендовал заранее планировать праздничные дни, расписывая мероприятия и активности. Такой подход, по его мнению, помогает избежать бесцельного времяпрепровождения, переедания и чрезмерного употребления спиртного.