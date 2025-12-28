Новогодний бокал для них — яд: назван список, кому категорически нельзя пить

Новогодняя ночь часто воспринимается как повод для послаблений, но для людей с хроническими заболеваниями такой подход может закончиться госпитализацией. Об этом сообщает РИА Новости: министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил, что алкоголь представляет серьезную угрозу для пациентов с нарушениями сердечного ритма, заболеваниями печени и поджелудочной железы, а также для людей с некоторыми видами онкологии — и даже в праздники им не следует делать исключений.

Кому алкоголь особенно опасен

Мурашко подчеркнул, что ограничения касаются не абстрактного "вреда для здоровья", а конкретных групп пациентов, для которых спиртное способно спровоцировать обострение или тяжелые последствия. В перечень он включил людей с нарушениями сердечного ритма, заболеваниями печени и поджелудочной железы. Также министр указал на риск для пациентов с некоторыми видами онкологических заболеваний.

"Для людей с определенными заболеваниями, включающими проблемы с сердечным ритмом, заболевания печени и поджелудочной железы, а также некоторые виды онкологических заболеваний, алкоголь представляет собой серьезную угрозу. Необходимо помнить, что даже праздники не являются оправданием для употребления алкоголя, особенно для людей с такими медицинскими особенностями. К сожалению, те, кто игнорирует эти рекомендации, зачастую оказываются в больницах", — отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Эта позиция, по словам министра, основана на медицинской практике: в праздничные дни часто растет число обращений за помощью, и среди причин нередко фигурируют последствия употребления алкоголя. Поэтому людям с диагнозами, которые могут резко ухудшиться под воздействием спиртного, рекомендуется сохранять режим и не экспериментировать с дозами.

Почему "праздничное исключение" может стать критическим

Мурашко обратил внимание на распространенную психологическую установку: в праздники многие разрешают себе то, что обычно ограничивают. Однако для людей с хроническими болезнями такая логика может быть особенно рискованной. Алкоголь в их случае выступает не как "допустимое удовольствие", а как фактор, способный вызвать сбой в работе организма — от ухудшения состояния печени и поджелудочной железы до проблем с сердечным ритмом.

Министр подчеркнул, что даже однократное употребление может привести к тяжелым последствиям. Именно поэтому он призвал не делать себе поблажек в новогоднюю ночь и относиться к алкоголю как к потенциальной угрозе, а не как к традиционному элементу праздника. По сути, речь идет о том, что Новым годом риски не отменяются — наоборот, они могут усиливаться из-за общей перегрузки организма, нарушений режима и питания.

Что следует из предупреждения Минздрава

Предостережение Минздрава адресовано прежде всего людям с диагностированными заболеваниями и тем, кто знает о своих медицинских ограничениях. Акцент сделан на профилактике: избежать осложнений проще, чем устранять последствия уже в стационаре. В словах министра звучит прямой сигнал: праздничная атмосфера не должна становиться причиной отказа от врачебных рекомендаций.

Таким образом, рекомендация сводится к строгому соблюдению режима для групп риска. Мурашко подчеркнул, что игнорирование этих мер нередко заканчивается больницей — и это касается именно тех пациентов, для кого алкоголь может стать "пусковым механизмом" ухудшения состояния.