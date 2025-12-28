Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
новогодний стол
новогодний стол
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:47

Новогодний бокал для них — яд: назван список, кому категорически нельзя пить

Алкоголь опасен для людей с аритмией и болезнями печени — Минздрав

Новогодняя ночь часто воспринимается как повод для послаблений, но для людей с хроническими заболеваниями такой подход может закончиться госпитализацией. Об этом сообщает РИА Новости: министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил, что алкоголь представляет серьезную угрозу для пациентов с нарушениями сердечного ритма, заболеваниями печени и поджелудочной железы, а также для людей с некоторыми видами онкологии — и даже в праздники им не следует делать исключений.

Кому алкоголь особенно опасен

Мурашко подчеркнул, что ограничения касаются не абстрактного "вреда для здоровья", а конкретных групп пациентов, для которых спиртное способно спровоцировать обострение или тяжелые последствия. В перечень он включил людей с нарушениями сердечного ритма, заболеваниями печени и поджелудочной железы. Также министр указал на риск для пациентов с некоторыми видами онкологических заболеваний.

"Для людей с определенными заболеваниями, включающими проблемы с сердечным ритмом, заболевания печени и поджелудочной железы, а также некоторые виды онкологических заболеваний, алкоголь представляет собой серьезную угрозу. Необходимо помнить, что даже праздники не являются оправданием для употребления алкоголя, особенно для людей с такими медицинскими особенностями. К сожалению, те, кто игнорирует эти рекомендации, зачастую оказываются в больницах", — отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Эта позиция, по словам министра, основана на медицинской практике: в праздничные дни часто растет число обращений за помощью, и среди причин нередко фигурируют последствия употребления алкоголя. Поэтому людям с диагнозами, которые могут резко ухудшиться под воздействием спиртного, рекомендуется сохранять режим и не экспериментировать с дозами.

Почему "праздничное исключение" может стать критическим

Мурашко обратил внимание на распространенную психологическую установку: в праздники многие разрешают себе то, что обычно ограничивают. Однако для людей с хроническими болезнями такая логика может быть особенно рискованной. Алкоголь в их случае выступает не как "допустимое удовольствие", а как фактор, способный вызвать сбой в работе организма — от ухудшения состояния печени и поджелудочной железы до проблем с сердечным ритмом.

Министр подчеркнул, что даже однократное употребление может привести к тяжелым последствиям. Именно поэтому он призвал не делать себе поблажек в новогоднюю ночь и относиться к алкоголю как к потенциальной угрозе, а не как к традиционному элементу праздника. По сути, речь идет о том, что Новым годом риски не отменяются — наоборот, они могут усиливаться из-за общей перегрузки организма, нарушений режима и питания.

Что следует из предупреждения Минздрава

Предостережение Минздрава адресовано прежде всего людям с диагностированными заболеваниями и тем, кто знает о своих медицинских ограничениях. Акцент сделан на профилактике: избежать осложнений проще, чем устранять последствия уже в стационаре. В словах министра звучит прямой сигнал: праздничная атмосфера не должна становиться причиной отказа от врачебных рекомендаций.

Таким образом, рекомендация сводится к строгому соблюдению режима для групп риска. Мурашко подчеркнул, что игнорирование этих мер нередко заканчивается больницей — и это касается именно тех пациентов, для кого алкоголь может стать "пусковым механизмом" ухудшения состояния.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новый субклад гриппа вызывает температуру до 40 градусов — NBC сегодня в 9:20
Этот грипп протекает тяжелее обычного: в США фиксируют опасный мутировавший штамм

В США распространяется мутировавший вариант гриппа с необычно тяжёлыми симптомами: врачи объясняют, чем он опасен и на что обратить внимание в сезон простуд.

Читать полностью » Клещи могут оказаться на новогодних елках при определенных условиях — Фролов сегодня в 8:57
Энцефалит под блестящими шарами: скрытая угроза живых новогодних ёлок

Эколог объяснил, могут ли клещи попасть на живые новогодние елки и когда риск выше. Врачи напоминают: опасен не укус, а инфекции.

Читать полностью » Висцеральный жир не имеет прямой связи с деменцией — Medicine сегодня в 8:41
Не жир, а другие факторы: что на самом деле губит память, если верить новым данным

Исследование в Medicine поставило под сомнение прямую связь висцерального жира с деменцией: эффект исчез после учета образа жизни и болезней.

Читать полностью » Штамм бактерий защитил мышей от повторного развития рака — Gut Microbes сегодня в 8:39
Химиотерапия отдыхает: кишечная бактерия из лягушки показала феноменальную эффективность

Японские ученые нашли бактерию из кишечника лягушки, которая у мышей уничтожала опухоли и защищала от рецидива. Что за механизм?

Читать полностью » Кристаллы цистина в хрусталике создают эффект гирлянды — ScienceAlert сегодня в 8:37
Хрусталик зажигает огни: учёные объяснили, почему в глазах появляются радужные кристаллы

Ученые описали "рождественскую катаракту": в хрусталике появляются кристаллы, похожие на гирлянды. Иногда это важный сигнал о наследственной болезни.

Читать полностью » Смех снижает риск инфаркта миокарда — кардиолог Майкл Миллер сегодня в 8:34
Смех по рецепту: кардиолог выписывает его как обязательную часть здорового образа жизни

Кардиолог из Пенсильванского университета заявил, что регулярный смех снижает давление и риск инфаркта. Смеяться стоит 2-5 дней в неделю.

Читать полностью » Долгожительница пережила рак груди в возрасте 99 лет — Kent Online сегодня в 8:10
Поздравительная открытка от короля и рак, побеждённый в 99: что стоит за шуткой о долголетии

Британке Маргарет Харт исполнилось 106 лет: она победила рак, живет активно и с юмором назвала свой "секрет долголетия".

Читать полностью » Рост заболеваемости гриппом ожидают после новогодних каникул — эпидемиологи сегодня в 7:54
Новогодние поездки разнесут вирус: почему после каникул начнётся массовое заражение

Эксперты предупреждают о новом "гонконгском" штамме гриппа: вспышку ждут в январе после каникул. Какие симптомы и меры защиты называют врачи.

Читать полностью »

Новости
СЗФО
Тарифы на воду и отопление вырастут с октября на 17% — комитет по тарифам
СЗФО
Власти Калининградской области заложили 1,3 млрд рублей на поддержку МСП — ТАСС
Экономика
Запрет на экспорт сантехники грозит итальянским компаниям убытками — Трани
Красота и здоровье
Вирус гриппа меняется и становится устойчивым к лекарствам — Мелерзанов
Туризм
Россиянка потратила 24 500 рублей на трехдневную поездку в Батуми — путешественница
Общество
Мошенники продают красную икру с полной предоплатой — Роскачество
Мир
Дед Мороз открыл резиденцию в городе Роквилл под Вашингтоном — РИАН
СЗФО
Новогодний баннер в Кронштадте содержит четыре орфографические ошибки — организаторы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet