Почему "редко и понемногу" — хуже всего: правда о малых дозах алкоголя
Безопасных доз алкоголя не существует — даже редкое употребление способно нанести организму серьезный и часто необратимый вред. Об этом предупредила психиатр-нарколог Татьяна Старостина в интервью UfaTime. ru.
Невидимые последствия одной рюмки
"Иногда даже однократное употребление может иметь весьма плачевные результаты", — подчеркнула врач.
Спиртное поражает все системы организма, и многие изменения носят необратимый характер. Алкоголь раздражает слизистую желудка, провоцируя гастрит и язвенную болезнь. Печень, вынужденная постоянно нейтрализовывать этанол, постепенно теряет функциональные клетки — они заменяются жировой и соединительной тканью. Итог — цирроз.
Как страдают сердце и мозг
Алкогольное воздействие выходит далеко за пределы пищеварительной системы.
- развивается алкогольная кардиомиопатия;
- возможны гипертонические кризы и мерцательная аритмия;
- значительно повышается риск инсульта.
Особенно тяжёлые последствия ожидают нервную систему. При регулярном употреблении начинается атрофия нервной ткани. Это приводит к нарушению мышления, психозам, провалам памяти, снижению интеллекта и, в конечном счёте, — к деградации личности.
Удар по женскому здоровью
Отдельно Старостина выделила влияние алкоголя на репродуктивную сферу.
Он способен вызывать бесплодие, сбои менструального цикла и серьёзные нарушения в развитии плода. Таким образом, спиртное опасно не только для здоровья женщины, но и для будущего поколения.
Вывод
Алкоголь разрушает организм постепенно, но неизбежно. Даже малые дозы нельзя назвать безопасными: каждое употребление запускает цепочку процессов, последствия которых порой невозможно обратить вспять.
