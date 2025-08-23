Почему "редко и понемногу" — хуже всего: правда о малых дозах алкоголя

Безопасных доз алкоголя не существует — даже редкое употребление способно нанести организму серьезный и часто необратимый вред. Об этом предупредила психиатр-нарколог Татьяна Старостина в интервью UfaTime. ru.

Невидимые последствия одной рюмки

"Иногда даже однократное употребление может иметь весьма плачевные результаты", — подчеркнула врач.

Спиртное поражает все системы организма, и многие изменения носят необратимый характер. Алкоголь раздражает слизистую желудка, провоцируя гастрит и язвенную болезнь. Печень, вынужденная постоянно нейтрализовывать этанол, постепенно теряет функциональные клетки — они заменяются жировой и соединительной тканью. Итог — цирроз.

Как страдают сердце и мозг

Алкогольное воздействие выходит далеко за пределы пищеварительной системы.

развивается алкогольная кардиомиопатия;

возможны гипертонические кризы и мерцательная аритмия;

значительно повышается риск инсульта.

Особенно тяжёлые последствия ожидают нервную систему. При регулярном употреблении начинается атрофия нервной ткани. Это приводит к нарушению мышления, психозам, провалам памяти, снижению интеллекта и, в конечном счёте, — к деградации личности.

Удар по женскому здоровью

Отдельно Старостина выделила влияние алкоголя на репродуктивную сферу.

Он способен вызывать бесплодие, сбои менструального цикла и серьёзные нарушения в развитии плода. Таким образом, спиртное опасно не только для здоровья женщины, но и для будущего поколения.

Вывод

Алкоголь разрушает организм постепенно, но неизбежно. Даже малые дозы нельзя назвать безопасными: каждое употребление запускает цепочку процессов, последствия которых порой невозможно обратить вспять.