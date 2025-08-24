От пива до цирроза: как безобидная привычка приводит к 200 болезням

Свыше 200 заболеваний связаны со злоупотреблением спиртным. Заместитель главного врача Нижегородского областного наркологического диспансера Алексей Фаворский объяснил, почему проблемы со здоровьем могут быть вызваны не только крепкими, но и слабоалкогольными напитками. Врач подчеркивает, что опасность алкоголя кроется не только в его крепости, но и в количестве потребляемого этанола, а также в регулярности употребления.

Степень влияния алкоголя на здоровье человека варьируется от незначительной (5%) до критически высокой (75%). В некоторых случаях спиртное может стать главной причиной развития тяжелых заболеваний, сокращающих продолжительность жизни и ухудшающих её качество. При этом даже слабоалкогольные напитки могут нанести серьезный вред, если употребляются в больших количествах и регулярно.

Опасность этанола: количество, а не градус

По словам специалиста, основной опасностью алкоголя является не его градус, а количество этанола, попадающее в организм. К примеру, бутылка водки содержит примерно такое же количество спирта, как 6-7 литров пива. Поэтому злоупотребление вином или пивом не менее рискованно, чем употребление крепких напитков. Отличие заключается лишь в скорости достижения критической дозы отравляющего вещества в крови.

Доказано, что этиловый спирт негативно воздействует практически на все системы организма. Он разрушительно влияет на печень, поджелудочную железу, сердечно-сосудистую систему, почки, головной мозг, а также на нервную систему. Длительное употребление алкоголя может привести к развитию цирроза печени, панкреатита, кардиомиопатии, почечной недостаточности, деменции и других серьезных заболеваний.

Социальные последствия употребления алкоголя

Употребление алкоголя ведет к ухудшению координации движений и утрате контроля над собой. Это может спровоцировать дорожно-транспортные происшествия, бытовые травмы и прочие несчастные случаи. Также алкоголь является фактором, способствующим росту преступности, насилия в семье и других социальных проблем.

Алексей Фаворский напомнил, что в борьбе с алкоголизмом необходима квалифицированная помощь врачей-наркологов и психотерапевтов. Однако самое важное — это искреннее желание и усердная работа самого человека, страдающего от зависимости. Комплексный подход, включающий медикаментозное лечение, психотерапию и поддержку со стороны близких, может помочь преодолеть зависимость и вернуться к здоровой и полноценной жизни.

Интересные факты об алкоголе и здоровье

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), алкоголь является причиной более чем 3 миллионов смертей в год во всем мире.

Употребление алкоголя во время беременности может привести к развитию фетального алкогольного синдрома (ФАС) у ребенка, который характеризуется физическими и умственными нарушениями.

Алкоголь может взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами, усиливая или ослабляя их действие, а также вызывая побочные эффекты.

Рекомендации врача-нарколога

Врач-нарколог Алексей Фаворский рекомендует ограничить употребление алкоголя до минимума или полностью отказаться от него, чтобы сохранить здоровье и улучшить качество жизни. При возникновении проблем с алкоголем необходимо обратиться за квалифицированной помощью к специалистам.

В заключение, алкоголь, независимо от его крепости, может нанести серьезный вред здоровью и привести к развитию множества заболеваний. Ответственное отношение к употреблению алкоголя и своевременное обращение за помощью при возникновении проблем с зависимостью являются важными шагами на пути к здоровой и полноценной жизни.