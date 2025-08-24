Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бокал красного вина и виноград в тёплой обстановке
Бокал красного вина и виноград в тёплой обстановке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:41

От пива до цирроза: как безобидная привычка приводит к 200 болезням

Врач-нарколог Фаворский предупреждает: слабоалкогольные напитки опаснее, чем кажутся

Свыше 200 заболеваний связаны со злоупотреблением спиртным. Заместитель главного врача Нижегородского областного наркологического диспансера Алексей Фаворский объяснил, почему проблемы со здоровьем могут быть вызваны не только крепкими, но и слабоалкогольными напитками. Врач подчеркивает, что опасность алкоголя кроется не только в его крепости, но и в количестве потребляемого этанола, а также в регулярности употребления.

Степень влияния алкоголя на здоровье человека варьируется от незначительной (5%) до критически высокой (75%). В некоторых случаях спиртное может стать главной причиной развития тяжелых заболеваний, сокращающих продолжительность жизни и ухудшающих её качество. При этом даже слабоалкогольные напитки могут нанести серьезный вред, если употребляются в больших количествах и регулярно.

Опасность этанола: количество, а не градус

По словам специалиста, основной опасностью алкоголя является не его градус, а количество этанола, попадающее в организм. К примеру, бутылка водки содержит примерно такое же количество спирта, как 6-7 литров пива. Поэтому злоупотребление вином или пивом не менее рискованно, чем употребление крепких напитков. Отличие заключается лишь в скорости достижения критической дозы отравляющего вещества в крови.

Доказано, что этиловый спирт негативно воздействует практически на все системы организма. Он разрушительно влияет на печень, поджелудочную железу, сердечно-сосудистую систему, почки, головной мозг, а также на нервную систему. Длительное употребление алкоголя может привести к развитию цирроза печени, панкреатита, кардиомиопатии, почечной недостаточности, деменции и других серьезных заболеваний.

Социальные последствия употребления алкоголя

Употребление алкоголя ведет к ухудшению координации движений и утрате контроля над собой. Это может спровоцировать дорожно-транспортные происшествия, бытовые травмы и прочие несчастные случаи. Также алкоголь является фактором, способствующим росту преступности, насилия в семье и других социальных проблем.

Алексей Фаворский напомнил, что в борьбе с алкоголизмом необходима квалифицированная помощь врачей-наркологов и психотерапевтов. Однако самое важное — это искреннее желание и усердная работа самого человека, страдающего от зависимости. Комплексный подход, включающий медикаментозное лечение, психотерапию и поддержку со стороны близких, может помочь преодолеть зависимость и вернуться к здоровой и полноценной жизни.

Интересные факты об алкоголе и здоровье

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), алкоголь является причиной более чем 3 миллионов смертей в год во всем мире.
Употребление алкоголя во время беременности может привести к развитию фетального алкогольного синдрома (ФАС) у ребенка, который характеризуется физическими и умственными нарушениями.
Алкоголь может взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами, усиливая или ослабляя их действие, а также вызывая побочные эффекты.

Рекомендации врача-нарколога

Врач-нарколог Алексей Фаворский рекомендует ограничить употребление алкоголя до минимума или полностью отказаться от него, чтобы сохранить здоровье и улучшить качество жизни. При возникновении проблем с алкоголем необходимо обратиться за квалифицированной помощью к специалистам.

В заключение, алкоголь, независимо от его крепости, может нанести серьезный вред здоровью и привести к развитию множества заболеваний. Ответственное отношение к употреблению алкоголя и своевременное обращение за помощью при возникновении проблем с зависимостью являются важными шагами на пути к здоровой и полноценной жизни.

