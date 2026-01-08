Трезвая Россия и пьяный Ульяновск: почему один регион выбивается из общенационального тренда

Потребление алкоголя в России продолжает снижаться, однако на фоне общенациональной тенденции отдельные регионы заметно выбиваются из статистики. Ульяновская область по итогам 2025 года оказалась среди территорий с более высоким уровнем употребления спиртного, несмотря на высокие позиции в рейтингах здорового образа жизни. Об этом свидетельствуют данные, которые приводит РИА Новости со ссылкой на официальную статистику.

Как считают потребление алкоголя в стране

На федеральном уровне фиксируется устойчивое сокращение потребления алкоголя. В 2024 году средний показатель по стране впервые с 2000 года опустился ниже 8 литров чистого спирта на человека и составил 7,98 литра. Уже в сентябре 2025 года был зафиксирован новый минимум — 7,84 литра, а по данным ЕМИСС на ноябрь показатель снизился до 7,63 литра.

Расчеты ведутся комплексно. Учитываются розничные продажи алкогольной продукции, оценка незарегистрированного потребления крепкого алкоголя, основанная на данных о заболеваемости и смертности, а также туристическое потребление. В результате формируется средний показатель за последние 12 календарных месяцев.

Ситуация в Ульяновской области

В Ульяновской области картина иная. По данным ЕМИСС за 2025 год, среднее потребление чистого спирта на душу населения в регионе держалось в районе 9 литров. В начале года показатель превышал 9,3 литра, затем постепенно снижался, однако даже к ноябрю составлял 8,75 литра, оставаясь выше общероссийского уровня.

В разные месяцы 2025 года показатели колебались от 8,79 до 9,36 литра. Среди соседних регионов более высокий уровень фиксировался лишь в Пензенской области, где в отдельные месяцы потребление превышало 13 литров на человека. К концу года Ульяновская область занимала третье место среди соседей, уступая Чувашии, Саратовской и Самарской областям, тогда как наименьшие показатели отмечались в Мордовии.

Контраст с мегаполисами и ЗОЖ-рейтингами

Для сравнения, в Москве по состоянию на ноябрь 2025 года потребление алкоголя составило 4,76 литра, в Санкт-Петербурге — 6,28 литра. Эти цифры заметно ниже как среднероссийских, так и ульяновских.

При этом Ульяновская область парадоксальным образом остается в числе лидеров по приверженности здоровому образу жизни. По данным РИА Новости, по итогам 2024 года регион занял 4-е место в общероссийском ЗОЖ-рейтинге, улучшив позицию по сравнению с 2023 годом, когда он находился на 7-й строчке.

Продажи крепкого алкоголя и отравления

Несмотря на ограничения и профилактические меры, в регионе продолжают расти продажи крепких алкогольных напитков. По данным федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, в 2025 году объемы продаж крепкого спиртного в третьем квартале достигли 207,8 тыс. декалитров, что существенно выше показателей 2017 года, когда они составляли около 114 тыс. декалитров.

Одновременно растет и число отравлений суррогатным алкоголем. За девять месяцев 2025 года в Ульяновской области зарегистрировано 155 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, что на 1,3% больше, чем годом ранее. Наиболее частыми причинами стали этанол, метанол и неуточненные спирты. Большинство пострадавших — мужчины трудоспособного возраста, значительная часть из них не работает.

Общероссийский фон и причины

На общероссийском уровне при этом снижается число алкогольных психозов. В 2024 году их было зафиксировано около 34 тысяч, что стало минимальным значением как минимум с 2017 года. Аналитики отмечают, что рост потребления водки напрямую связан с увеличением числа психозов, тогда как вино и пиво такого эффекта не дают.

Эксперты подчеркивают, что ключевая проблема заключается в образе жизни. Даже рост доходов не всегда приводит к улучшению здоровья, а изменение поведенческих привычек остается сложным и инерционным процессом, требующим долгосрочной и последовательной политики.