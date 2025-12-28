Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Стаканы с алкоголем в руках
Стаканы с алкоголем в руках
© Designed by Freepik by wirestock is licensed under public domain
Главная / Экономика
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 19:04

Праздничный стол меняется: предновогодний алкоголь ушёл в минус на 16%

Продажи алкоголя перед Новым годом снизились на 16% — Контур.Маркет

Предновогодние традиции в России заметно меняются: алкоголь всё реже становится обязательной частью праздничного стола. В 2025 году продажи спиртного в канун Нового года сократились сразу на двузначную величину, что выделяет этот сезон на фоне предыдущих лет. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на исследование компании "Контур.Маркет".

Падение спроса перед праздниками

Согласно данным исследования, в предновогодний период 2025 года спрос на алкоголь снизился на 16% по сравнению с 2024 годом. Анализ основан на обработке около 7 млн кассовых чеков, выданных с ноября по 15 декабря 2025 года, что позволяет говорить о репрезентативной картине потребления.

Авторы исследования отмечают, что снижение продаж не означает полного отказа от алкоголя. Покупатели стали реже приобретать спиртное, но при этом всё чаще делают выбор в пользу крепких напитков, сокращая общий объём покупок.

"В предновогодний период 2025 года спрос на алкоголь снизился на 16%. Судя по динамике продаж, россияне стали меньше употреблять алкоголь, но отдают предпочтение крепким напиткам", — говорится в исследовании компании "Контур.Маркет".

Средний чек и структура расходов

В среднем в преддверии праздников россияне тратили 1015 рублей на одну бутылку алкоголя. Такая сумма, как поясняется в исследовании, связана прежде всего с высокой стоимостью отдельных категорий напитков, прежде всего виски, цена которого в среднем достигала 2,4 тыс. рублей за бутылку.

Для сравнения, бутылка шампанского обходилась покупателям примерно в 1,3 тыс. рублей, коньяка — в 900 рублей. Вино в среднем стоило 652 рубля, водка — 543 рубля, а пиво оставалось самым доступным алкогольным напитком со средней ценой 342 рубля.

Долгосрочный тренд на снижение потребления

Снижение предновогодних продаж вписывается в более широкий тренд. Как ранее выяснило РИА Новости, россияне на протяжении нескольких месяцев подряд сокращают потребление алкоголя. В ноябре этот показатель достиг минимального уровня с 1997–1998 годов и составил 7,63 литра в год на человека.

Наиболее низкие показатели зафиксированы в регионах Северного Кавказа. В Москве потребление алкоголя оценивается в 4,76 литра на человека в год, в Санкт-Петербурге — в 6,28 литра, что также ниже среднероссийского уровня.

Изменение потребительских привычек

Эксперты связывают происходящее с изменением образа жизни, ростом внимания к здоровью и перераспределением расходов. Предновогодний период, традиционно считавшийся пиком продаж алкоголя, всё чаще отражает новые потребительские установки.

Сокращение объёмов покупок при одновременном интересе к более дорогим и крепким напиткам указывает не столько на отказ от алкоголя, сколько на пересмотр формата и частоты его потребления.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спрос на рыночную ипотеку в России начнёт восстанавливаться во второй половине 2026 года — Анатолий Аксаков сегодня в 15:10
Ипотека ушла в тень — но не навсегда: рынок ждёт снижения ставки как сигнала к возвращению

В Госдуме прогнозируют возвращение спроса на рыночную ипотеку во второй половине 2026 года — при снижении ключевой ставки до 10%.

Читать полностью » Банки начнут проверять происхождение наличных от суммы около 1 млн рублей — Эльмира Асяева сегодня в 11:03
Положил деньги — и ждёшь звонка: в каких случаях банк проверяет происхождение средств

Россиянам объяснили, с какой суммы банки начинают проверять происхождение денег и как без проблем разместить крупные наличные на вкладе.

Читать полностью » 13-ю зарплату можно вложить в депозит или облигации — Аксаков сегодня в 10:02
Два варианта для ленивого инвестора: куда положить 13-ю зарплату, если вы ничего не понимаете в рынках

В Госдуме объяснили, как распорядиться 13-й зарплатой: депозит или гособлигации. Почему именно эти варианты считают самыми надежными?

Читать полностью » Запрет на экспорт сантехники грозит итальянским компаниям убытками — Трани сегодня в 9:53
Евросоюз закрутил вентиль: как санкции против РФ лишили Италию миллионов

Италия может потерять около €140 млн в год из-за запрета ЕС на экспорт сантехники в Россию. В торговой палате оценили и общий эффект санкций.

Читать полностью » Экспорт российских сыров и творога вырос на 13% за 10 месяцев — Агроэкспорт сегодня в 9:35
Российские сыры разлетелись по миру: поставки пошли в более чем 65 стран

Россия за 10 месяцев 2025 года увеличила экспорт сыров и творога до $139 млн. Кто стал главным покупателем и куда ушли основные партии?

Читать полностью » Средняя закупочная цена пива выросла почти на 30% — DocsInBox сегодня в 9:19
Пиво взлетело на 30%, а вино потяжелело на 12%: как цены меняют барную карту

Пиво для общепита подорожало почти на 30%, вино — на 12%, а водка пока стабильна. Но с 2026 года рынок ждут новые минимальные цены.

Читать полностью » Россия открыла 36 новых месторождений углеводородов в 2025 году — Минприроды сегодня в 8:55
Нефтяная копилка страны пополнилась: итоги года, о которых не говорят

В 2025 году в России открыли 36 новых месторождений углеводородов. Минприроды назвало прирост запасов нефти и газа и сроки утверждения итогов.

Читать полностью » Банк России разрабатывает концепцию регулирования криптовалют — Никитин сегодня в 7:41
Криптовалюты идут в легальное поле: эксперт объяснил, как это изменит отрасль

Эксперт оценил концепцию ЦБ по регулированию криптовалют: рынок может выйти из "серой зоны", а правила будут ужесточать без резких запретов.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Власти Румынии не ожидают быстрого выхода из кризиса — министр Дарэу
Экономика
Товарооборот России и Белоруссии превысит 60 млрд долларов — посол Рогожник
Экономика
Венгерская MOL стала главным претендентом на долю NIS — профессор Лукич
Общество
Штраф 50% отменили при вине потребителя в споре — ТАСС
Мир
Бельгия начала готовить армию к войне будущего — министр Франкен
Мир
Почти 45 процентов жителей Германии сократили расходы на еду — DPA
Садоводство
Защита деревьев от снега и морозов предотвратит повреждения зимой — Antonovsad
Мир
Шторм Ханнес оставил без света 180 тысяч домохозяйств — Helsingin Sanomat
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet