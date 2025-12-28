Праздничный стол меняется: предновогодний алкоголь ушёл в минус на 16%

Предновогодние традиции в России заметно меняются: алкоголь всё реже становится обязательной частью праздничного стола. В 2025 году продажи спиртного в канун Нового года сократились сразу на двузначную величину, что выделяет этот сезон на фоне предыдущих лет. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на исследование компании "Контур.Маркет".

Падение спроса перед праздниками

Согласно данным исследования, в предновогодний период 2025 года спрос на алкоголь снизился на 16% по сравнению с 2024 годом. Анализ основан на обработке около 7 млн кассовых чеков, выданных с ноября по 15 декабря 2025 года, что позволяет говорить о репрезентативной картине потребления.

Авторы исследования отмечают, что снижение продаж не означает полного отказа от алкоголя. Покупатели стали реже приобретать спиртное, но при этом всё чаще делают выбор в пользу крепких напитков, сокращая общий объём покупок.

"В предновогодний период 2025 года спрос на алкоголь снизился на 16%. Судя по динамике продаж, россияне стали меньше употреблять алкоголь, но отдают предпочтение крепким напиткам", — говорится в исследовании компании "Контур.Маркет".

Средний чек и структура расходов

В среднем в преддверии праздников россияне тратили 1015 рублей на одну бутылку алкоголя. Такая сумма, как поясняется в исследовании, связана прежде всего с высокой стоимостью отдельных категорий напитков, прежде всего виски, цена которого в среднем достигала 2,4 тыс. рублей за бутылку.

Для сравнения, бутылка шампанского обходилась покупателям примерно в 1,3 тыс. рублей, коньяка — в 900 рублей. Вино в среднем стоило 652 рубля, водка — 543 рубля, а пиво оставалось самым доступным алкогольным напитком со средней ценой 342 рубля.

Долгосрочный тренд на снижение потребления

Снижение предновогодних продаж вписывается в более широкий тренд. Как ранее выяснило РИА Новости, россияне на протяжении нескольких месяцев подряд сокращают потребление алкоголя. В ноябре этот показатель достиг минимального уровня с 1997–1998 годов и составил 7,63 литра в год на человека.

Наиболее низкие показатели зафиксированы в регионах Северного Кавказа. В Москве потребление алкоголя оценивается в 4,76 литра на человека в год, в Санкт-Петербурге — в 6,28 литра, что также ниже среднероссийского уровня.

Изменение потребительских привычек

Эксперты связывают происходящее с изменением образа жизни, ростом внимания к здоровью и перераспределением расходов. Предновогодний период, традиционно считавшийся пиком продаж алкоголя, всё чаще отражает новые потребительские установки.

Сокращение объёмов покупок при одновременном интересе к более дорогим и крепким напиткам указывает не столько на отказ от алкоголя, сколько на пересмотр формата и частоты его потребления.