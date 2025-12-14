На холоде алкоголь даёт ложный сигнал организму — чем это заканчивается

Морозная погода традиционно подталкивает людей искать быстрые способы согреться, и алкоголь по-прежнему остаётся одним из самых распространённых, но опасных вариантов. При этом медицинские специалисты подчёркивают: ощущение тепла от спиртного обманчиво и может привести к серьёзным последствиям. Об этом сообщает издание "Лента.ру", ссылаясь на мнение профильного врача.

Почему алкоголь не спасает от холода

Алкоголь действительно создаёт кратковременное чувство тепла за счёт расширения сосудов. Однако этот эффект лишь ускоряет потерю тепла организмом и нарушает естественные механизмы терморегуляции. По словам специалистов, в условиях мороза такое воздействие может увеличить риск переохлаждения и негативно сказаться на общем состоянии здоровья.

Нарколог, заведующий отделением наркологии клиники "Алкомед" Андрей Тюрин подчёркивает, что спиртное не помогает телу сохранять тепло. Напротив, организм теряет способность адекватно реагировать на холод, что особенно опасно при длительном пребывании на улице.

Горячие напитки как безопасная альтернатива

Врач рекомендует отдавать предпочтение простым и доступным напиткам. Горячий чай или горячая вода с лимоном обладают мягким тонизирующим действием, способствуют повышению температуры тела и восполняют потерю жидкости, что важно в холодное время года. Такие напитки помогают организму работать в нормальном режиме, не создавая дополнительной нагрузки.

Отдельно специалист выделяет имбирный чай с мёдом.

"Имбирь мягко разгоняет кровообращение, а мед обеспечит организм быстрой энергией", — отметил нарколог Андрей Тюрин.

Этот вариант сочетает согревающий эффект и поддержку обменных процессов.

Принцип естественного согревания

К безопасным вариантам также относится горячий морс, в который можно добавить дольку апельсина и палочку корицы. Такие добавки усиливают согревающий эффект и делают напиток более насыщенным по вкусу. При этом они не вмешиваются в работу нервной системы и не искажают реакции организма на холод.

По словам врача, все рекомендованные напитки объединяет общий принцип: они помогают телу самостоятельно вырабатывать тепло, а не создают иллюзию согревания, как алкоголь. Это позволяет поддерживать нормальную терморегуляцию и снижает риски для здоровья в морозную погоду.