конфеты
конфеты
© freepik
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:25

Не рюмка, но тот же эффект: что происходит с организмом после безобидных конфет

Алкоголь в конфетах вызывает резкие скачки глюкозы — нарколог Тюрин

Алкоголь в привычном виде ассоциируется с бокалом вина или рюмкой крепкого напитка, однако скрытые формы спиртного могут быть не менее опасными. Конфеты с алкогольной начинкой часто воспринимаются как безобидное угощение, но специалисты предупреждают: такие сладости способны нанести организму ощутимый вред. Об этом сообщает издание "Лента.ру" со ссылкой на нарколога, заведующего отделением наркологии клиники "Алкомед" Андрея Тюрина.

Удар по печени и поджелудочной

По словам врача, сочетание алкоголя и сахара в одном продукте создает дополнительную нагрузку на организм. Эти вещества усиливают негативное воздействие друг друга, провоцируя резкие колебания уровня глюкозы в крови и токсический эффект этанола.

"Такие конфеты содержат алкоголь и сахар. Эти вещества, попадая в организм одновременно, усиливают негативные эффекты друг друга. Из-за резкого скачка глюкозы, затем быстрого ее падения на фоне воздействия этанола вдвое повышается нагрузка на поджелудочную железу и печень", — объяснил нарколог Андрей Тюрин.

Эксперт отметил, что регулярное или чрезмерное употребление подобных десертов может привести к нарушениям обмена веществ и усугубить уже существующие проблемы с пищеварительной системой.

Особый риск для подростков

Наибольшую опасность конфеты с алкогольной начинкой представляют для подростков. У несовершеннолетних еще не до конца сформирована ферментная система, отвечающая за переработку этанола, поэтому даже небольшое количество алкоголя может вызвать выраженную интоксикацию.

Тюрин подчеркнул, что в этом возрасте организм особенно уязвим, а скрытая форма спиртного вводит в заблуждение как самих подростков, так и взрослых, которые могут недооценивать риски такого угощения.

Ложное чувство безопасности

Самым коварным свойством подобных сладостей специалист назвал их психологическое воздействие. Алкоголь в виде конфеты перестает восприниматься как потенциально опасное вещество и начинает ассоциироваться с обычной едой.

По словам нарколога, человек, регулярно употребляющий такие конфеты, постепенно привыкает к присутствию этанола в повседневном рационе. Это формирует ложное чувство безопасности и снижает настороженность по отношению к спиртным напиткам в целом. Для людей с наследственной предрасположенностью к зависимостям или неустойчивой психикой такой механизм может стать пусковым фактором.

Алкоголь остается алкоголем

В завершение Андрей Тюрин напомнил, что форма употребления спиртного не меняет его сути и воздействия на организм.

"Этанол в конфете — это тот же этанол, что и в рюмке. Он, так же как и водка, влияет на кору головного мозга, печень, сердечно-сосудистую систему", — подытожил нарколог Андрей Тюрин.

Специалисты призывают относиться к подобным десертам осознанно и помнить, что даже "сладкий" алкоголь не является безопасной альтернативой традиционным напиткам.

