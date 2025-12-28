Риск растёт с каждой рюмкой: как регулярное употребление спиртного повышает шансы на опухоль

Алкоголь в массовом сознании по-прежнему ассоциируется с "умеренным риском", но в медицине эта тема давно получила более жесткую оценку: спиртное повышает вероятность сразу нескольких видов онкологических заболеваний. Об этом сообщает "Лента.ру": психиатр-нарколог, заместитель главного врача клиники "Алкомед" Рафаэль Хакимзанов рассказал, что этанол признан канцерогеном, а механизмы его влияния на организм хорошо изучены и подтверждены научными данными.

Почему этанол считается канцерогеном

Хакимзанов пояснил, что ключевую роль в повышении онкологических рисков играет именно этанол — вещество, входящее в состав любых спиртных напитков. В процессе расщепления этанола в организме образуется ацетальдегид — токсичный продукт, известный как одна из причин похмельного синдрома. По словам врача, ацетальдегид опасен не только кратковременным ухудшением самочувствия: он напрямую повреждает ДНК клеток.

Специалист отметил, что ДНК можно сравнить с "инструкцией" для нормального функционирования организма. Когда эта инструкция повреждается, возрастает вероятность сбоев, мутаций и неконтролируемого деления клеток — именно эти процессы лежат в основе развития злокачественных опухолей. При регулярном употреблении алкоголя такие повреждения могут накапливаться, что и делает риск более высоким.

Дефицит витаминов и свободные радикалы

Дополнительным фактором риска, по словам Хакимзанова, становится влияние алкоголя на обмен веществ. Регулярное употребление спиртного приводит к дефициту важных витаминов-антиоксидантов, включая фолиевую кислоту, витамины A, C, E и витамины группы B. Эти вещества участвуют в защите клеток от повреждений ДНК, а их нехватка делает организм более уязвимым.

Кроме того, врач обратил внимание на образование свободных радикалов при переработке этанола. Эти агрессивные молекулы повреждают клетки и создают условия, при которых формирование опухолей становится более вероятным. По словам специалиста, такие механизмы давно изучены и подтверждены научными исследованиями, что делает связь алкоголя и онкологических рисков предметом доказательной медицины, а не предположений.

Какие виды рака связаны с употреблением алкоголя

Хакимзанов подчеркнул, что установлена прямая связь между употреблением алкоголя и повышенным риском развития как минимум семи видов онкологических заболеваний. В перечень входят рак ротовой полости, глотки, гортани и пищевода — то есть зоны, которые первыми контактируют со спиртным и продуктами его распада. Также риск повышается для рака печени, поскольку этот орган играет ключевую роль в переработке токсичных веществ.

Кроме того, по словам врача, употребление алкоголя связано с повышением вероятности рака толстой и прямой кишки и рака молочной железы. Специалист акцентировал, что речь идет не об абстрактных угрозах, а о подтвержденной научными данными зависимости. Именно поэтому алкоголь рассматривается как фактор риска, влияющий на онкологическую статистику сразу по нескольким направлениям.