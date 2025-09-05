Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Проверка документов на дороге
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:05

Почему инспектор ГАИ не спешит с алкотестером — неожиданный ход на дороге

Автоюрист объяснил причину, почему ГАИ просят дышать в сторону при проверке на алкоголь

Управление автомобилем в нетрезвом состоянии — серьезное нарушение, которое грозит не только штрафами, но и уголовной ответственностью. В России выявлением пьяных водителей по-прежнему занимаются инспекторы ГАИ. Однако, как выяснилось, не всегда подозрения патрульных оправданы, и иногда под подозрение попадают абсолютно трезвые водители. Что же на самом деле пытаются выяснить сотрудники ГИБДД, прося "подышать в их сторону"?

Как гаишники проверяют водителя на алкоголь?

Часто встречается ситуация, когда инспектор предлагает водителю дунуть в алкотестер или пройти медосвидетельствование прямо на месте, но затем неожиданно отказывается от этой процедуры. На первый взгляд это кажется странным — в чем подвох?

На самом деле, подобная просьба — это способ оценить поведение и реакцию водителя. Если у инспектора возникают сомнения в трезвости, он наблюдает, насколько спокойно и уверенно водитель реагирует на предложение пройти тест. Если водитель спокойно садится в служебный автомобиль и не проявляет нервозности, у полицейского могут появиться сомнения в правильности своих подозрений.

Почему важно, что стекла не запотевают?

Особое внимание инспекторы уделяют тому, запотевают ли стекла в патрульной машине, куда садится водитель. Автомобиль часто специально не прогревают, чтобы сразу определить, был ли водитель под воздействием алкоголя. Если стекла остаются чистыми — это еще один повод усомниться в наличии опьянения.

Исходя из поведения водителя и других признаков, гаишники решают, стоит ли проводить полноценный тест на алкоголь. Добросовестные сотрудники, убедившись в трезвости водителя, сразу его отпускают. Однако бывают и случаи злоупотреблений, когда полицейские пытаются запугать или оказать давление, а иногда даже используют "заряженные" алкотестеры.

Как работают "заряженные" алкотестеры?

"Заряженный" прибор — это устройство с мундштуком, внутри которого находится пропитанная спиртом ватка или другой предмет, вызывающий ложное положительное показание. Водителю важно помнить:

  • не поддавайтесь на провокации.
  • положительный результат алкотестера — не приговор.
  • окончательное заключение о трезвости дает только врач в медицинском учреждении.

Что делать, если вас неправомерно обвиняют?

Если в медучреждении подтвердится алкогольное опьянение, но вы уверены в своей невиновности, можно пройти независимую экспертизу. В случае если водитель действительно трезв, сотрудники полиции могут быть привлечены к ответственности за неправомерные действия.

Патрульные часто долго обдумывают, стоит ли применять такой прибор, так как при проверке или встрече с подготовленным водителем их могут привлечь к уголовной ответственности. Это объясняет осторожность и частое "откладывание" теста.

Прибор, показавший положительный результат, — это еще не проблема. Окончательно определяет трезв ли водитель или нет врач, поэтому автомобилиста должны будут доставить в медицинское учреждение.

