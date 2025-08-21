Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:15

Секретный враг пассажиров: как сухой воздух в самолете усиливает действие алкоголя до опасных пределов

Нарколог Тюрин предупреждает: алкоголь в самолете повышает риск инфаркта на 40%

Многие люди, предвкушая отпуск или деловую поездку, считают бокал вина или коктейль в самолёте прекрасным способом расслабиться. Однако, врач-нарколог Андрей Тюрин предупреждает о серьёзных рисках, связанных с употреблением алкоголя перед авиаперелётом. В условиях пониженного давления и нехватки кислорода на борту реакция организма на спиртное становится непредсказуемой и может привести к негативным последствиям для здоровья.

"Самолётный воздух суше, чем в пустыне — его влажность менее 20 процентов,” — поясняет Андрей Тюрин в интервью.

Алкоголь, в свою очередь, дополнительно обезвоживает организм, что усугубляет негативное воздействие сухого воздуха. Это может привести к головной боли, тошноте и сильной усталости после перелёта. Пассажиры, употребившие спиртное перед полётом, часто жалуются на ухудшение самочувствия, что делает путешествие крайне неприятным.

Нагрузка на сердечно-сосудистую систему

По словам нарколога, алкоголь вызывает учащение пульса и спазм сосудов, что создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. В условиях полёта, когда организм уже испытывает стресс из-за перепадов давления и недостатка кислорода, эта нагрузка может быть критической. Это увеличивает вероятность гипертонического криза, тахикардии и даже панических атак во время полёта. Особенно опасным употребление алкоголя может быть для людей с хроническими заболеваниями сердца и сосудов.

Андрей Тюрин настоятельно рекомендует полностью отказаться от спиртного перед авиапутешествиями. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями, пожилых людей и тех, кто предрасположен к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Врач подчёркивает, что даже небольшая доза алкоголя может спровоцировать нежелательные последствия в воздухе. Важно помнить, что забота о собственном здоровье — превыше всего, а хорошее самочувствие во время полёта позволит насладиться путешествием в полной мере.

Интересные факты об употреблении алкоголя в самолёте:

  • В некоторых авиакомпаниях существуют ограничения на продажу алкоголя, а в некоторых странах запрещено употребление алкоголя, принесённого на борт пассажирами.
  • Организм человека усваивает алкоголь в самолёте медленнее, чем на земле, из-за пониженного давления и нехватки кислорода.
  • Некоторые авиакомпании предлагают бесплатные алкогольные напитки, но следует помнить о рисках, связанных с их употреблением.
  • Употребление алкоголя может усугубить симптомы морской болезни, что особенно актуально для пассажиров, испытывающих дискомфорт во время полёта.

В заключение, Андрей Тюрин призывает пассажиров к осознанному подходу к своему здоровью и благоразумному отношению к употреблению алкоголя перед авиаперелётами. Трезвость — залог комфортного и безопасного путешествия.

