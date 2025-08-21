Алкоголь меняет не только тело: как заметить зависимость по поведению

Иногда внешние изменения — далеко не единственный сигнал того, что близкий человек начал злоупотреблять спиртным. Психиатр-нарколог Минздрава Башкирии Татьяна Старостина объяснила в беседе с Ufatime.ru, какие поведенческие проявления помогают заметить начало алкоголизма.

Периодичность и длительность

Главный тревожный признак — регулярность употребления. Чаще всего это совпадает с выходными и праздниками. Еще один маркер — затянувшиеся застолья, когда употребление продолжается дольше одного дня.

Потеря контроля

Зависимый человек способен пить в одиночку, не следить за количеством спиртного и доводить себя до состояния провалов в памяти или тяжелого похмелья.

Эмоции и поведение

Алкоголь нередко меняет характер: человек становится чрезмерно агрессивным либо, наоборот, слишком ранимым и чувствительным. Это заметно окружающим и постепенно разрушает отношения.

Социальные последствия

Алкоголизм отражается и на социальной сфере. По словам Старостиной, это может привести к увольнению, лишению водительских прав, утрате репутации. Еще один тревожный сигнал — изготовление или употребление алкоголя кустарными способами.

Смена окружения

Особый показатель зависимости — изменение круга общения. Люди начинают подбирать себе компанию исключительно для совместного употребления, превращая собутыльников в ближайших друзей.