© commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Олег Белов Опубликована вчера в 23:01

Алкоголь меняет не только тело: как заметить зависимость по поведению

Психиатр Минздрава назвала ранние признаки алкоголизма

Иногда внешние изменения — далеко не единственный сигнал того, что близкий человек начал злоупотреблять спиртным. Психиатр-нарколог Минздрава Башкирии Татьяна Старостина объяснила в беседе с Ufatime.ru, какие поведенческие проявления помогают заметить начало алкоголизма.

Периодичность и длительность
Главный тревожный признак — регулярность употребления. Чаще всего это совпадает с выходными и праздниками. Еще один маркер — затянувшиеся застолья, когда употребление продолжается дольше одного дня.

Потеря контроля
Зависимый человек способен пить в одиночку, не следить за количеством спиртного и доводить себя до состояния провалов в памяти или тяжелого похмелья.

Эмоции и поведение
Алкоголь нередко меняет характер: человек становится чрезмерно агрессивным либо, наоборот, слишком ранимым и чувствительным. Это заметно окружающим и постепенно разрушает отношения.

Социальные последствия
Алкоголизм отражается и на социальной сфере. По словам Старостиной, это может привести к увольнению, лишению водительских прав, утрате репутации. Еще один тревожный сигнал — изготовление или употребление алкоголя кустарными способами.

Смена окружения
Особый показатель зависимости — изменение круга общения. Люди начинают подбирать себе компанию исключительно для совместного употребления, превращая собутыльников в ближайших друзей.

