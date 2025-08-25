Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Признаки алкоголизма у близких
Опубликована сегодня в 9:04

Жизнь на дне рюмки: как Санкт-Петербург борется с алкогольной зависимостью

За последние три года в Санкт-Петербурге официально зарегистрировано более 18 тысяч человек, страдающих алкоголизмом. Телеканал "Санкт-Петербург" рассказал о том, какие программы реабилитации предлагают специалисты городским пациентам и как помочь людям, страдающим от этой тяжелой зависимости. Алкоголизм является серьезной проблемой для Санкт-Петербурга и требует комплексного подхода к лечению и реабилитации.

Алкогольная зависимость является тяжёлым заболеванием, ломающим человеческие судьбы, и в клиниках проходят лечение те, у кого ещё есть последний шанс вернуться к нормальной жизни, осознав, что последняя рюмка уже выпита. Для многих пациентов, проходящих лечение, это последний шанс на восстановление и возвращение к полноценной жизни.

Артём: новая жизнь, учёба на ошибках и разбитая прежняя жизнь

Один из пациентов по имени Артём уже четыре месяца строит новую жизнь, учась на своих ошибках. По его словам, он потерял себя за прошлый год, а его прежняя жизнь разбилась, словно бутылка. Мужчина не ищет оправданий, хотя причины для срывов были. История Артёма является примером того, как алкоголизм может разрушить жизнь человека и как важно найти в себе силы для борьбы с зависимостью.

В городской наркологической больнице, помимо медикаментозной терапии, основной упор делается на психологическую работу и дисциплину. По словам медиков, пациентам важно заново научиться выстраивать свой день, в котором нет места алкоголю, а также признать факт болезни, что является одной из главных проблем на ранних стадиях, когда люди отгоняют от себя дурные мысли, сравнивая себя с теми, кому хуже. Психологическая работа и дисциплина являются важными компонентами успешной реабилитации от алкоголизма.

"Это называется анозогнозия — неузнавание своей болезни. Частая фраза, когда пациенты говорят: "Я же — не алкоголик, я сейчас прокапаюсь и выйду, я же — не алкоголик, а вот они все, вот они — да", — объясняет заведующий отделением городской наркологической больницы Астемир Темиржанов.

Анозогнозия является распространенным явлением среди людей, страдающих алкоголизмом, и затрудняет процесс лечения.

Полный отказ: либо трезвость, либо утопление жизни в вине

Врачи отмечают, что их задача — не научить пациента контролировать дозу алкоголя, а помочь полностью отказаться от него, поскольку другого пути нет: человек либо живёт трезво, либо продолжает топить свою жизнь в вине. Полный отказ от алкоголя является единственным эффективным способом борьбы с алкоголизмом.

Интересные факты об алкоголизме

Алкоголизм является хроническим заболеванием, характеризующимся сильной зависимостью от алкоголя.
Алкоголизм может приводить к серьезным заболеваниям печени, сердца, мозга и других органов.
Лечение алкоголизма требует комплексного подхода, включающего медикаментозную терапию, психотерапию и социальную реабилитацию.

В заключение, борьба с алкоголизмом в Санкт-Петербурге является важной задачей, требующей усилий со стороны специалистов, пациентов и общества в целом. Программы реабилитации, предлагаемые городскими наркологическими больницами, помогают людям, страдающим от алкогольной зависимости, вернуться к нормальной жизни и построить новое будущее без алкоголя.

