Алкоголь негативно влияет на все системы организма, но в первую очередь страдают наиболее уязвимые и уже поврежденные. Об этом журналисту Newsinfo заявил психиатр-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической клиники доктора Исаева Руслан Исаев.
При чрезмерном потреблении алкоголя первым на себя удар берёт печень печень. Именно она первой принимает на себя токсическое воздействие этанола. Однако Исаев подчеркнул, что после печени негативное влияние алкоголя распространяется на все системы и органы организма.
В случае наличия у человека предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям, первичным осложнением может стать кардиомиопатия. При существующих проблемах с мозгом или почками, эти органы будут подвержены наибольшему риску развития патологий.
Исаев заявил, что безопасной дозы алкоголя не существует, это подтверждают последние медицинские исследования и рекомендации ВОЗ. А все остальное про бокал вина на ночь или рюмку крепкого алкоголя эксперт назвал маркетинговыми уловками.
"Менее опасно, как видно из предыдущих вопросов не пить вообще. Но если человек осознает весь риск и все равно готов на него идти, то конечно лучше снизить объем единоразового приема до минимума, поскольку, как вы говорите "редко, но метко" — это более сильный удар по организму", — ответил эксперт на вопрос "Что менее опасно: пить чаще понемногу или редко, но метко? ".
Для начала небольшие дозы алкоголя повышают аппетит, что может привести к ожирению Со временем алкоголь вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта: это, как правило, гастрит, дуоденит, эзофагиты, панкреатит и даже глоссит. Соответственно при подобных заболеваниях страдают пищеварительные органы и усвоение пищи ухудшается. При этом даже единоразовый прием алкоголя может сбить работу поджелудочной железы и печени.
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