Деменция приходит через почки? Исследование показало, как простой тест предупреждает болезнь
Европейские исследователи нашли способ предсказывать развитие деменции ещё до появления первых симптомов. Как выяснила международная команда из Швеции и Нидерландов, повышенный уровень белка альбумина в моче может указывать на ранние сосудистые нарушения в мозге.
Результаты опубликованы в журнале Journal of Internal Medicine (JIM).
Простая связь между почками и мозгом
Альбумин — это основной белок крови, отвечающий за транспорт питательных веществ и поддержание осмотического давления. В норме он не должен попадать в мочу, потому что почечные фильтры (нефроны) удерживают его. Если же альбумин всё-таки появляется, это сигнал, что сосуды теряют способность "удерживать" белковые молекулы.
"Почки и мозг имеют схожую сосудистую структуру. Когда нарушается фильтрация в почках, аналогичные процессы происходят и в капиллярах мозга", — поясняют авторы исследования.
Таким образом, анализ мочи может не только отражать состояние почек, но и показывать, как работает сосудистая система мозга — ключевого органа, от которого зависит когнитивное здоровье.
Масштабное исследование
Учёные изучили медицинские данные 133 тысяч пожилых людей, у которых на момент начала наблюдений не было признаков деменции. За участниками следили несколько лет, оценивая динамику когнитивных функций и лабораторные показатели.
Результаты оказались впечатляющими:
-
даже умеренное превышение нормы альбумина увеличивало риск деменции на 25 %;
-
при высоких показателях вероятность болезни возрастала до 37 %.
Эти данные сохранялись даже после корректировки на возраст, пол, давление и наличие диабета.
Как альбумин влияет на мозг
Исследователи предполагают, что повышенный уровень альбумина в моче — это не причина деменции, а биомаркер сосудистых изменений, которые постепенно нарушают работу мозга.
Когда сосудистые стенки становятся "дырявыми", токсины и воспалительные молекулы проникают в нервную ткань. Это запускает процессы окислительного стресса и повреждения нейронов, а также способствует накоплению патологических белков, таких как бета-амилоид и тау-белок, характерных для болезни Альцгеймера.
Механизм влияния
-
Нарушение фильтрационной функции сосудов в почках.
-
Повышенная проницаемость сосудов мозга.
-
Воспаление и проникновение токсинов в нервную ткань.
-
Отмирание нейронов и когнитивные нарушения.
Такой механизм особенно характерен для сосудистой деменции, возникающей после инсульта, при гипертонии и диабете.
Сравнение типов деменции
|Тип деменции
|Основная причина
|Роль сосудов
|Реакция на альбуминурию
|Болезнь Альцгеймера
|Накопление амилоида и тау-белка
|Косвенная
|Умеренная связь
|Сосудистая деменция
|Повреждение сосудов мозга
|Прямая
|Высокая связь
|Смешанная форма
|Комбинация сосудистых и нейродегенеративных факторов
|Сильная
|Выраженная зависимость
А что если диагноз можно поставить за 5 минут?
Тест на альбумин — это простое исследование мочи, которое можно провести в любой поликлинике. Оно не требует сложного оборудования и дорогостоящих реагентов. В будущем подобный анализ может войти в стандартный набор скринингов для пожилых, наряду с измерением давления и сахара в крови.
"Мы уверены, что анализ мочи на альбумин станет недорогим и удобным способом выявления риска деменции задолго до появления симптомов", — подчёркивают исследователи.
Плюсы и минусы метода
|Плюсы
|Минусы
|Дешёвый и неинвазивный анализ
|Нужна корректная интерпретация результатов
|Можно выявить риски до развития болезни
|Не указывает тип деменции
|Применим для массового скрининга
|Требует последующих обследований
|Соответствует патофизиологии болезни
|Не заменяет МРТ и нейротесты
Советы шаг за шагом: как снизить риски
-
Регулярно сдавайте анализ мочи - особенно после 55 лет.
-
Контролируйте давление: гипертония — главный фактор сосудистых повреждений.
-
Следите за уровнем сахара - диабет напрямую связан с альбуминурией.
-
Пейте достаточно воды, чтобы поддерживать почечную фильтрацию.
-
Не злоупотребляйте солью и белком - избыток создаёт нагрузку на почки.
-
Поддерживайте физическую активность: ходьба улучшает кровоток в мозге и почках.
FAQ
Что такое альбуминурия?
Это наличие белка альбумина в моче. Даже незначительное превышение нормы может указывать на сосудистые нарушения.
Можно ли вылечить деменцию?
Полностью — нет, но при раннем выявлении можно замедлить прогрессирование и улучшить качество жизни.
Кому стоит проверять альбумин?
Всем после 50 лет, особенно людям с гипертонией, диабетом и хроническими заболеваниями почек.
Какой показатель считается повышенным?
Более 30 мг альбумина на грамм креатинина в анализе мочи.
Можно ли снизить альбумин в моче?
Да, за счёт контроля давления, диеты и приёма назначенных врачом препаратов, укрепляющих сосуды.
Мифы и правда
Миф: Потеря памяти — неизбежная часть старения.
Правда: В большинстве случаев это результат сосудистых нарушений, которые можно предупредить.
Миф: Анализ мочи не связан с работой мозга.
Правда: Почки и мозг имеют общие сосудистые механизмы, поэтому изменения в одном органе отражаются на другом.
Миф: Деменция развивается внезапно.
Правда: Процесс начинается задолго до первых симптомов, и его можно обнаружить заранее.
3 интересных факта
-
По данным ВОЗ, каждые 3 секунды в мире диагностируется новый случай деменции.
-
У людей с хроническими заболеваниями почек риск когнитивных нарушений в 2-3 раза выше.
-
Умеренные физические нагрузки снижают уровень альбумина в моче уже через 6 месяцев тренировок.
Исторический контекст
-
1980-е - альбумин признан ключевым биомаркером почечных заболеваний.
-
2000-е - начаты исследования связи альбумина с сосудистой патологией мозга.
-
2020-е - крупные международные проекты подтверждают взаимосвязь почек и когнитивных функций.
-
2025 год - публикация в JIM, предлагающая использовать тест на альбумин как инструмент профилактики деменции.
Учёные планируют создать диагностический протокол, объединяющий анализ мочи, нейровизуализацию и когнитивные тесты. Такой подход позволит выявлять риски деменции на десятилетия раньше, чем это возможно сегодня.
