Деменция приходит через почки? Исследование показало, как простой тест предупреждает болезнь

Европейские исследователи нашли способ предсказывать развитие деменции ещё до появления первых симптомов. Как выяснила международная команда из Швеции и Нидерландов, повышенный уровень белка альбумина в моче может указывать на ранние сосудистые нарушения в мозге.

Результаты опубликованы в журнале Journal of Internal Medicine (JIM).

Простая связь между почками и мозгом

Альбумин — это основной белок крови, отвечающий за транспорт питательных веществ и поддержание осмотического давления. В норме он не должен попадать в мочу, потому что почечные фильтры (нефроны) удерживают его. Если же альбумин всё-таки появляется, это сигнал, что сосуды теряют способность "удерживать" белковые молекулы.

"Почки и мозг имеют схожую сосудистую структуру. Когда нарушается фильтрация в почках, аналогичные процессы происходят и в капиллярах мозга", — поясняют авторы исследования.

Таким образом, анализ мочи может не только отражать состояние почек, но и показывать, как работает сосудистая система мозга — ключевого органа, от которого зависит когнитивное здоровье.

Масштабное исследование

Учёные изучили медицинские данные 133 тысяч пожилых людей, у которых на момент начала наблюдений не было признаков деменции. За участниками следили несколько лет, оценивая динамику когнитивных функций и лабораторные показатели.

Результаты оказались впечатляющими:

даже умеренное превышение нормы альбумина увеличивало риск деменции на 25 % ;

при высоких показателях вероятность болезни возрастала до 37 %.

Эти данные сохранялись даже после корректировки на возраст, пол, давление и наличие диабета.

Как альбумин влияет на мозг

Исследователи предполагают, что повышенный уровень альбумина в моче — это не причина деменции, а биомаркер сосудистых изменений, которые постепенно нарушают работу мозга.

Когда сосудистые стенки становятся "дырявыми", токсины и воспалительные молекулы проникают в нервную ткань. Это запускает процессы окислительного стресса и повреждения нейронов, а также способствует накоплению патологических белков, таких как бета-амилоид и тау-белок, характерных для болезни Альцгеймера.

Механизм влияния

Нарушение фильтрационной функции сосудов в почках. Повышенная проницаемость сосудов мозга. Воспаление и проникновение токсинов в нервную ткань. Отмирание нейронов и когнитивные нарушения.

Такой механизм особенно характерен для сосудистой деменции, возникающей после инсульта, при гипертонии и диабете.

Сравнение типов деменции

Тип деменции Основная причина Роль сосудов Реакция на альбуминурию Болезнь Альцгеймера Накопление амилоида и тау-белка Косвенная Умеренная связь Сосудистая деменция Повреждение сосудов мозга Прямая Высокая связь Смешанная форма Комбинация сосудистых и нейродегенеративных факторов Сильная Выраженная зависимость

А что если диагноз можно поставить за 5 минут?

Тест на альбумин — это простое исследование мочи, которое можно провести в любой поликлинике. Оно не требует сложного оборудования и дорогостоящих реагентов. В будущем подобный анализ может войти в стандартный набор скринингов для пожилых, наряду с измерением давления и сахара в крови.

"Мы уверены, что анализ мочи на альбумин станет недорогим и удобным способом выявления риска деменции задолго до появления симптомов", — подчёркивают исследователи.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы Дешёвый и неинвазивный анализ Нужна корректная интерпретация результатов Можно выявить риски до развития болезни Не указывает тип деменции Применим для массового скрининга Требует последующих обследований Соответствует патофизиологии болезни Не заменяет МРТ и нейротесты

Советы шаг за шагом: как снизить риски

Регулярно сдавайте анализ мочи - особенно после 55 лет. Контролируйте давление: гипертония — главный фактор сосудистых повреждений. Следите за уровнем сахара - диабет напрямую связан с альбуминурией. Пейте достаточно воды, чтобы поддерживать почечную фильтрацию. Не злоупотребляйте солью и белком - избыток создаёт нагрузку на почки. Поддерживайте физическую активность: ходьба улучшает кровоток в мозге и почках.

FAQ

Что такое альбуминурия?

Это наличие белка альбумина в моче. Даже незначительное превышение нормы может указывать на сосудистые нарушения.

Можно ли вылечить деменцию?

Полностью — нет, но при раннем выявлении можно замедлить прогрессирование и улучшить качество жизни.

Кому стоит проверять альбумин?

Всем после 50 лет, особенно людям с гипертонией, диабетом и хроническими заболеваниями почек.

Какой показатель считается повышенным?

Более 30 мг альбумина на грамм креатинина в анализе мочи.

Можно ли снизить альбумин в моче?

Да, за счёт контроля давления, диеты и приёма назначенных врачом препаратов, укрепляющих сосуды.

Мифы и правда

Миф: Потеря памяти — неизбежная часть старения.

Правда: В большинстве случаев это результат сосудистых нарушений, которые можно предупредить.

Миф: Анализ мочи не связан с работой мозга.

Правда: Почки и мозг имеют общие сосудистые механизмы, поэтому изменения в одном органе отражаются на другом.

Миф: Деменция развивается внезапно.

Правда: Процесс начинается задолго до первых симптомов, и его можно обнаружить заранее.

3 интересных факта

По данным ВОЗ, каждые 3 секунды в мире диагностируется новый случай деменции. У людей с хроническими заболеваниями почек риск когнитивных нарушений в 2-3 раза выше. Умеренные физические нагрузки снижают уровень альбумина в моче уже через 6 месяцев тренировок.

Исторический контекст

1980-е - альбумин признан ключевым биомаркером почечных заболеваний.

2000-е - начаты исследования связи альбумина с сосудистой патологией мозга.

2020-е - крупные международные проекты подтверждают взаимосвязь почек и когнитивных функций.

2025 год - публикация в JIM, предлагающая использовать тест на альбумин как инструмент профилактики деменции.

Учёные планируют создать диагностический протокол, объединяющий анализ мочи, нейровизуализацию и когнитивные тесты. Такой подход позволит выявлять риски деменции на десятилетия раньше, чем это возможно сегодня.