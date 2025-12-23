Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Государственный флаг Канады
Государственный флаг Канады
© commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 13:13

Канадскую провинцию ждёт проверка на единство — процесс уже начался

Законодательное собрание Альберты приняло петицию о выходе из Канады — CBC

Идея пересмотра будущего одной из крупнейших канадских провинций получила официальный процедурный статус. В Альберте сделан шаг, который формально открывает путь к возможному референдуму об отделении от Канады. Об этом сообщает телеканал CBC.

Решение законодательного собрания

Законодательное собрание Альберты приняло гражданскую петицию, в которой предлагается вынести на референдум вопрос о возможном выходе провинции из состава Канады. Это решение не означает автоматического проведения голосования, однако даёт его инициаторам право перейти к следующему этапу — сбору подписей.

"Избирательная комиссия Альберты объявила об одобрении гражданской петиции, направленной на вынесение на референдум жителей Альберты вопроса о возможности отделения от Канады", — говорится в материале CBC.

После одобрения петиции процесс перешёл под контроль избирательных органов, которые будут следить за соблюдением всех формальных требований.

Сбор подписей и дальнейшие шаги

Как отмечает телеканал, инициаторам из организации Alberta Prosperity Project предстоит назначить финансового директора, что является обязательным условием для продолжения процедуры. После этого у них будет четыре месяца, чтобы собрать почти 178 тысяч подписей в поддержку проведения референдума.

Только при выполнении этого условия вопрос может быть официально передан на рассмотрение властям провинции. При этом сама возможность референдума не гарантирует его одобрения — окончательное решение остаётся за правительством Альберты.

Альтернативная позиция и возможные сроки

CBC обращает внимание, что ранее законодательное собрание приняло и противоположную петицию — за сохранение Альберты в составе Канады. Её подготовила организация Alberta Forever Canada, что подчёркивает наличие серьёзного общественного раскола по этому вопросу.

По данным телеканала, если проведение референдума всё же будет рекомендовано властями, голосование должно состояться не позднее 18 октября 2027 года — даты следующих всеобщих выборов в провинции. До этого момента обсуждение статуса Альберты, по всей вероятности, останется одной из ключевых тем региональной политики.

