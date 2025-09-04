Пляж Йел в Албании превратился в европейский Монако

Всего три часа езды от Тираны — и перед глазами открывается пляж Йель с кристально чистой водой и белым песком. Когда-то это было место для немногих счастливчиков, а сегодня оно стало символом перемен: за шезлонг придётся отдать 10 евро, и наслаждаться видом придётся плечом к плечу с соседями.

Бум туризма

Албания неожиданно превратилась в одно из самых обсуждаемых направлений в Европе. В 2024 году страну посетило около 15 миллионов человек — на 15% больше, чем годом ранее. Для страны с населением менее трёх миллионов это настоящий рекорд. Туризм уже формирует 8% ВВП и обеспечивает десятки тысяч рабочих мест.

Министр туризма Мирела Кубаро подчеркнула, что эти цифры стали прорывом для экономики. Чтобы закрепить успех, власти ввели налоговые льготы для инвесторов, готовых строить четырёх- и пятизвёздочные отели.

Большие игроки на рынке

Результаты не заставили себя ждать. В Албанию пришли мировые гостиничные сети Marriott и Radisson. С амбициозными планами выступил и Джаред Кушнер — зять Дональда Трампа, задумавший превратить целый остров в курорт мирового уровня.

Теневая сторона роста

Однако не все смотрят на перспективы с оптимизмом. Новые стройки разрушают прибрежные зоны, а природа не успевает восстанавливаться.

"Жадность заменила рациональное планирование. И она также вытеснила любовь к земле, природе, нашей родине", — заявил представитель оппозиционной Демократической партии Альфред Лелла.

Рост цен также ударил по самим албанцам. Там, где местные жители когда-то отдыхали бесплатно, теперь отдых становится роскошью.

Экология и социальные проблемы

К удорожанию добавляется ещё одна беда — мусор. По словам экскурсовода и эколога Арбена Колы, ситуация вышла из-под контроля.

"Мусор становится серьёзной проблемой повсюду. Ни одно сообщество не в состоянии его утилизировать или перерабатывать", — отметил он.

В социальных сетях появляются десятки фото с переполненными обочинами и испорченными пляжами.

"Раньше Албания была дикой: кемпинги, молодёжь, развлечения и природа. Теперь там как в Монако. Местным тут нет места", — добавил Кола.

Новая реальность

Средние расходы туристов в 2024 году выросли на 20%. В сумме гости оставили в стране более 5 миллиардов долларов. Для экономики это огромный скачок, но вместе с тем — испытание на прочность для общества и природы.

Похоже, что эпоха "дешёвых открытий" в Албании подошла к концу. Теперь страна стоит на перепутье: либо сохранить баланс между экономикой и природой, либо окончательно утратить ту самую аутентичность, ради которой сюда когда-то и приезжали.