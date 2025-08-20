Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Рёбрышки, тушённые в пиве с чесноком и пряностями
Рёбрышки, тушённые в пиве с чесноком и пряностями
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:18

Вкус детства: как простое мясо становится настоящим праздником на столе

Как приготовить котлеты по-албански: пошаговая инструкция от шеф-повара

Задумывались ли вы когда-нибудь, как сделать идеальные котлеты, которые будут не только вкусными, но и красивыми? Мясо по-албански из свинины — это именно тот рецепт, который порадует ваших близких и украсит любой стол. Эти золотистые, сочные котлеты идеально подойдут к различным гарнирам, будь то картофель, макароны или рис.

Ингредиенты

  • Свинина — 400 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Крахмал — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Черный молотый перец и соль — по вкусу

Пошаговая инструкция

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Для начала, тщательно вымойте свинину и обсушите её бумажными полотенцами. Нарежьте мясо мелкими кубиками. В глубокой миске соедините нарезанную свинину, яйца, пропущенный через пресс чеснок, майонез и крахмал. Добавьте соль и перец по вкусу.

Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения вязкой массы. Накройте миску пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 2-3 часа. Если у вас есть время, лучше оставить массу на ночь — так котлеты будут еще более сочными.

Разогрейте растительное масло на сковороде. С помощью ложки формируйте небольшие котлетки и выкладывайте их на сковороду. Обжаривайте с обеих сторон по 6-8 минут до золотистой корочки. Подавайте горячие котлеты сразу же.

