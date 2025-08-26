Албания глазами туриста: та же Греция, только доступнее

Албания долгое время оставалась "белым пятном" на карте для российских туристов. Все едут в Грецию или Черногорию, а про эту страну вспоминают редко. Но именно поездка сюда стала для меня открытием.

Первое впечатление

Я оказался в Саранде, на побережье Ионического моря. Пляжи — песчаные и галечные, море — кристально чистое и тёплое, а цены — в два раза ниже, чем в соседней Греции. Ужин в ресторане стоил, как обед в московском кафе, а жильё с видом на море оказалось доступнее многих "трёшек" в Греции.

Атмосфера

Албания не перегружена туристами. Вечером на набережной нет ощущения толпы, а общение с местными — отдельное удовольствие: гостеприимные, открытые и рады туристам. Это сильно напомнило мне Грецию 15 лет назад.

Еда и кухня

Кухня похожа на смесь греческой и итальянской: свежая рыба, оливковое масло, овощи, домашнее вино. Я попробовал традиционный byrek (пирог с начинкой) и полюбил его с первого раза. Цены на еду снова приятно удивили — вкусно и доступно.

Экскурсии и природа

В радиусе пары часов — руины Бутринта (наследие ЮНЕСКО), озеро Бутринти и горные дороги с панорамными видами. Я взял машину напрокат и понял: Албания — это ещё и приключение для любителей авто-маршрутов.

Личный опыт

Албания стала для меня альтернативой Греции: то же море, похожая кухня, дружелюбие людей, но меньше туристов и ниже цены. Уезжая, я поймал себя на мысли: вернусь сюда ещё раз, пока страну не открыли массово.

Итог

Албания — это Греция без переплаты. Тёплое море, вкусная кухня, древние памятники и искренняя атмосфера. Для тех, кто ищет аутентичность и доступность, эта страна — находка.