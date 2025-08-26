Албания вместо Турции и Греции: куда поедут россияне

Албания долго оставалась "в тени" соседей — Греции, Черногории и Италии. Но в последние годы страна превращается в новое направление для туристов, которые ищут Средиземное море без толп и переплат.

Пляжи и море

Албания омывается Адриатикой и Ионическим морем. Курорты Саранда и Ксамиль всё чаще сравнивают с греческими островами. Пляжи — от белого песка до галечных бухт, а море кристально чистое и тёплое до октября.

Доступные цены

Главный плюс для россиян — стоимость отдыха. Отели, аренда жилья и питание здесь значительно дешевле, чем в Греции или Италии. Ужин в ресторане с морепродуктами обойдётся вдвое дешевле, чем в соседних странах.

Аутентичность и колорит

В Албании пока нет массового туризма, поэтому атмосфера сохраняет простоту и искренность. Маленькие таверны, местные рынки, домашнее вино — всё это создаёт ощущение "настоящего" Средиземноморья, каким оно было лет 20 назад.

Достопримечательности и природа

Здесь есть не только пляжи, но и античные руины Бутринта (объект ЮНЕСКО), горные дороги с панорамами и озёра. Албания отлично подходит для тех, кто любит сочетать море с экскурсиями и автопутешествиями.

Личный опыт

Когда я впервые оказался в Саранде, меня удивила чистота моря и дружелюбие местных. Отдых напоминал поездку в Грецию, но без шума и с заметной экономией. Это и стало главным открытием: Албания — это то самое Средиземноморье, только свежее и доступное.

Итог

Албания — новое "средиземноморское" направление для россиян. Здесь можно найти кристальное море, уютные города, вкусную кухню и атмосферу без массового туризма. И всё это — по ценам, которые делают отдых ещё приятнее.