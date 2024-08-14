Вооруженные силы Украины привлекли более 11 тысяч военнослужащих для атаки на Курскую область, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, несмотря на задействование около 11 600-11 900 человек, а также значительного количества танков и другой техники, украинские подразделения не смогли достичь поставленных целей. По его словам, атака ВСУ не увенчалась успехом.

6 августа украинские военные попытались захватить часть территории в Суджанском районе Курской области. По докладу начальника Генштаба Валерия Герасимова президенту России, их продвижение было успешно остановлено. Герасимов заверил, что операция завершится полным разгромом противника и восстановлением контроля над государственной границей. Президент Владимир Путин также подчеркнул, что киевский режим вновь прибег к крупной провокации, включая неизбирательные обстрелы, которые затрагивают и гражданские объекты.

В ответ на эти события в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции. В Курской области дополнительно действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам терактов и убийств. Ведется расследование, направленное на установление личностей украинских военных, которые отдавали и исполняли приказы об ударах по гражданским объектам.

Фото: commons.wikimedia.org17-я танковая бригада имени Константина Пестушко(Creative Commons Attribution 4.0 International.)