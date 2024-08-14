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Апти Алаудинов заявил, что атака ВСУ не увенчалась успехом
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Алаудинов заявил Зеленскому, что его атака на Курск не увенчалась успехом

Апти Алаудинов заявил, что атака ВСУ не увенчалась успехом

Вооруженные силы Украины привлекли более 11 тысяч военнослужащих для атаки на Курскую область, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, несмотря на задействование около 11 600-11 900 человек, а также значительного количества танков и другой техники, украинские подразделения не смогли достичь поставленных целей. По его словам, атака ВСУ не увенчалась успехом.

6 августа украинские военные попытались захватить часть территории в Суджанском районе Курской области. По докладу начальника Генштаба Валерия Герасимова президенту России, их продвижение было успешно остановлено. Герасимов заверил, что операция завершится полным разгромом противника и восстановлением контроля над государственной границей. Президент Владимир Путин также подчеркнул, что киевский режим вновь прибег к крупной провокации, включая неизбирательные обстрелы, которые затрагивают и гражданские объекты.

В ответ на эти события в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции. В Курской области дополнительно действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам терактов и убийств. Ведется расследование, направленное на установление личностей украинских военных, которые отдавали и исполняли приказы об ударах по гражданским объектам.

Фото: commons.wikimedia.org17-я танковая бригада имени Константина Пестушко(Creative Commons Attribution 4.0 International.)

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