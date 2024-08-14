Командир спецназа "Ахмат" рассказал о причинах намерения ВСУ захватить Курскую АЭС

Украинское военное командование собиралось к 11 августа взять под свой контроль Курскую АЭС в Курчатове, а после этого выйти на переговоры с Российской Федерацией на основе ультиматумов. Такое заявление сделал командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
"Блиц-криг Зеленского, который планировался с захватом АЭС в Курчатове и уже выходом на переговоры с ультиматумом о том, чтобы мы откуда-то ушли и еще что-то сделали, не удался", — сообщил генерал-майор в своем Telegram-канале.
Кроме того, Алаудинов добавил, что большая часть военной техники ВСУ в Курской области уничтожена.
Министерство обороны России сообщает о том, что операция по выдавливанию украинских войск с российской территории продолжается. По последним данным, ВСУ потеряли до 2010 военнослужащих, а также десятки единиц военной техники, в том числе иностранной.
Фото: commons.wikimedia.org/Dmitriy 92
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