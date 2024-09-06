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Алаудинов не смог сдержать смех, рассказывая, как ВСУ сбили российский дрон
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Алаудинов со смехом рассказал о попытке ВСУ сбить российский дрон под Курском

Алаудинов не смог сдержать смех, рассказывая, как ВСУ сбили российский дрон

Командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов не смог сдержать смех, когда начал рассказывать о том, как украинские войска пытались сбить российский беспилотник в Курской области. Об этом он рассказал в своем видео, которое было выложено в его Telegram-канале.

"Этот беспилотник так удачно на них упал, что там у них все сгорело, прям ужас. Им было бы лучше его не сбивать, по моему, потому что он слишком точно сбился", - заявил замглавы Главного военно-политического управления Минобороны страны.

Напомним, что утром 6 августа украинская армия вторглась на территорию Курской области. Российской армии и пограничным службам удалось не допустить проникновения ВСУ вглубь российской территории. За это время ВСУ потеряли свыше 10,1 тысяч военнослужащих, а также огромное количество единиц военной техники, в том числе западной.

Фото: pxhere.com

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