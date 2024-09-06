Алаудинов со смехом рассказал о попытке ВСУ сбить российский дрон под Курском

Командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов не смог сдержать смех, когда начал рассказывать о том, как украинские войска пытались сбить российский беспилотник в Курской области. Об этом он рассказал в своем видео, которое было выложено в его Telegram-канале.

"Этот беспилотник так удачно на них упал, что там у них все сгорело, прям ужас. Им было бы лучше его не сбивать, по моему, потому что он слишком точно сбился", - заявил замглавы Главного военно-политического управления Минобороны страны.

Напомним, что утром 6 августа украинская армия вторглась на территорию Курской области. Российской армии и пограничным службам удалось не допустить проникновения ВСУ вглубь российской территории. За это время ВСУ потеряли свыше 10,1 тысяч военнослужащих, а также огромное количество единиц военной техники, в том числе западной.

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