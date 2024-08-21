Алаудинов озвучил новые подробности боевых действий в Курской области

Украинская армия в Курской области уже блокирована, российские войска продолжают их выдавливать из населенных пунктов. Об этом сообщил глава чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в эфире "Первого канала".

"Процесс выдавливания он уже со второго дня начался. Наша задача была блокировать все участки их направления", — заявил замглавы Главного военно-политического управления ВС РФ.

Он подчеркнул, что после блокирования ВСУ на курском направлении подразумевалось выдавливание украинских войск с российской территории. По его словам, на данный момент есть несколько населенных пунктов, которые занимают ВС РФ, они находятся на окраине региона, за которые все последние дни бьются российские войска.

При этом он подчеркнул, что ВСУ выводят некоторые подразделения с курского направления для того, чтобы отправить их на другие направления для нанесения нового удара.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov)