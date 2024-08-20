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Алаудинов: ночью российские войска сорвали ротацию ВСУ на курском направлении
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Алаудинов рассказал, что сделали ВС РФ с помощью захваченной украинской рации

Алаудинов: ночью российские войска сорвали ротацию ВСУ на курском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку ночью совершить ротацию на курском направлении, однако для них это закончилось неудачей. Об этом сообщил генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграмм-канале.

Он отметил, что ВСУ пытались провести ночью ротацию, но не знали о наличии у российских военных их рации. ВС РФ нанесли удар по группировке украинской армии, когда пикап с личным составом заехал на территорию Курской области.

"Они не знали, наверное, что нельзя в Россию заходить", — заявил Алаудинов.

По его словам, один из военных медиков ВСУ говорил в рацию и просил командование забрать из зоны боевых действий, а все происходящее он назвал "адом" и заявил, что всем украинским военным нужны психологи.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation

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