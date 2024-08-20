Алаудинов рассказал, что сделали ВС РФ с помощью захваченной украинской рации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку ночью совершить ротацию на курском направлении, однако для них это закончилось неудачей. Об этом сообщил генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграмм-канале.
Он отметил, что ВСУ пытались провести ночью ротацию, но не знали о наличии у российских военных их рации. ВС РФ нанесли удар по группировке украинской армии, когда пикап с личным составом заехал на территорию Курской области.
"Они не знали, наверное, что нельзя в Россию заходить", — заявил Алаудинов.
По его словам, один из военных медиков ВСУ говорил в рацию и просил командование забрать из зоны боевых действий, а все происходящее он назвал "адом" и заявил, что всем украинским военным нужны психологи.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation
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